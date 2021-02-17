Дмитрий Нагиев вступился за участницу шоу «Голос. Дети» и унизил Светлану Лободу

17.02.2021, 14:54, Разное

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Дмитрий Нагиев поддержал одну из участниц талант-шоу «Голос. Дети». При этом телеведущий нелестно высказался о судье конкурса Светлане Лободе, унизив ее.

Очередной выпуск шоу «Голос. Дети» закончился скандалом из-за высказывания ведущего Дмитрия Нагиева. Причиной тому стало выступление 7-летней Алисы Щербань, исполнившей композицию Tutti Frutti. Ее выступление не понравилось ни одному из строгих жюри проекта, из-за чего никто из них не повернул свое кресло. Однако после того, как девочка спела, Светлана Лобода выбежала на сцену и принялась танцевать, напевая ее песню. Такой ход смутил не только саму юную исполнительницу, но и Дмитрия Нагиева, выступающего на шоу в роли конферансье.

После танца Светланы Лободы 7-летней претендентке на участие в «Голосе» пришлось покинуть сцену ни с чем. Девочка не смогла сдержаться и уходила буквально рыдая. Утешить ее поспешил Дмитрий Нагиев. Он подчеркнул, что никто другой из конкурсантов не смог заставить танцевать судей. И только ее песня вынудила пуститься в пляс Светлану Лободу. При этом Нагиев то ли всерьез, то ли в шутку, чтобы развеселить девочку, назвал популярную певицу пожилой.

Исполнительнице хитов «Твои глаза», «Инстадрама» и «К черту любовь», по мнению Дмитрия Нагиева, пришлось забыть о травмах и костылях, настолько зажигательной была маленькая участница. Телеведущий попросил девочку не плакать и помнить, что, несмотря на то, что судьи не позволили ей продолжить борьбу за призовое место, ее выступление пришлось по душе многим зрителям в зале и у экранов телевизоров.

Источник: inforeactor.ru