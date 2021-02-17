Двое британцев попытались перевезти кокаин на гидроцикле через Северное море

17.02.2021, 14:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

36-летний Стивен Броган и 34-летний Энтони Рейли из графства Ланкашир 30 сентября 2020 года на гидроцикле отправились за кокаином в Нидерланды через Северное море, но по дороге домой посреди моря у них закончилось топливо. О случае пишет газета The Independent.

На помощь наркоторговцам пришли спасатели, у одного из них они диагностировали обморожение, а у другого – истощение. Двух мужчин на вертолете доставили в больницу.

Спасателей насторожило подозрительное поведение мужчин, они связались с полицией. Правоохранители провели обыск и обнаружили у них два килограмма кокаина стоимостью около £200 тыс.

Кроме наркотиков у мужчин изъяли карту Северного моря, снаряжение для дайвинга и расписание приливов.

Королевский суд Ипсвича приговорил Брогана к 7,5 года тюремного заключения, а Рейли – к семи годам заключения, он признался в преступлении раньше своего соучастника.

—