 

Украина вернется к адаптивному карантину. Его действие продлили до конца апреля

17.02.2021, 14:48, Новости дня
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Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля продлил действие карантина до 30 апреля 2021 года, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, в Украине возобновят зонирование в соответствии с эпидемической ситуацией. Разделение на зоны будет следующим:

“зеленая” – отмена или смягчение карантинных ограничений. Устанавливается при достижении двух показателей: уровень заболеваемости на грипп и ГРВИ в как минимум 13 областях не превышает 50% эпидпорога и коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген – менее 5%;
“желтая” – сохранение действующих на сегодня мер, устанавливается с 22 февраля на всей территории Украины;
“оранжевая” – усиление карантина, устанавливается при превышении одного из пяти контрольных показателей;
“красная” – усиление карантина, устанавливается при превышении двух из пяти контрольных показателей.

При этом, как отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, для “желтой” зоны Кабмин несколько ослабил ограничения – будут разрешены массовые мероприятия, если для одного человека будет предусмотрено 4 м2 (раньше было 5 м2) площади или с наполненностью зала до 50%.

Также буде разрешено посещать заведения образования группами более чем 20 человек. Кроме того, будут разрешено присутствие зрителей на спортивных матчах, но с ограничением по количеству.

Помимо этого, в “желтой” зоне разрешено работать заведениям общественного питания до 24.00 (ранее можно было до 23.00).

Контрольные показатели для усиления карантинных ограничений выглядят следующим образом:

загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) – более 65%;
число тестирований методом ПЦР в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;
количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;
коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%;
рост общего числа госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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