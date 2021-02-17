 

“Принятие ситуации – вот что важно”. Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей

17.02.2021, 14:48, Новости дня
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Украинский ведущий Слава Демин заявил, что с момента расставания с женой прошел месяц. Об этом он написал 17 февраля в Instagram. 

“Быстро пролетело время. Потому что некогда было даже подумать об этом времени! Многие спрашивают: “Как ребенок?”. Мы с бывшей женой выстроили дружеские отношения и сын это чувствует и видит! Для него общение не прекращается. Мы так же ездим в крутые места, я все так же вожу его на тренировки, забираю со школы. Если сын ночует не у меня, то обязателен звонок перед сном и пожелание “спокойной ночи”, – написал Демин.

Он подчеркнул, что не считает расставание с женой трагедией. 

“Это обновление нас самих. Принятие ситуации – вот что важно”, – подытожил он.

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Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Демин и Оксана Мищенко зарегистрировали брак в апреле 2010 года после трех с половиной лет отношений. На момент бракосочетания избранница ведущего была на восьмом месяце беременности. Пара воспитывает 10-летнего сына Владислава.

25 января 2021 года Демин заявил. что расстался с женой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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