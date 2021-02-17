 

Путин похвалил Думу за высокий темп работы

17.02.2021, 14:32, Разное
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Текущая весенняя сессия закрепит итоги работы Госдумы седьмого созыва, сказал Путин. Депутатский корпус работает интенсивно и профессионально, уверен глава государства.

“В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его”, – отметил президент.

Путин напомнил, что депутаты в 2020 году приняли 550 законов – это больше, чем в 2019-м. Все документы были качественно и детально проработаны, добавил глава государства.

“Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось “на потом”, – заявил президент.

Предстоящие выборы в Государственную Думу подстегивают межпартийную конкуренцию, повышают градус дискуссии в стенах парламента, отметил глава государства.

Приоритетом работы депутатского корпуса является реализация послания президента и новых норм Конституции, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле ГД сейчас находятся 1 222 законопроекта, уточнил он.

Для полной реализации послания остается рассмотреть пять нормативно-правовых актов, четыре из них приняты в первом чтении. Для реализации новых норм Конституции Дума уже приняла 22 закона.



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