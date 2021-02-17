Журналист Караулов попросил денег на исторический фильм “Художник. Воин. Мечтатель”

17.02.2021, 14:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный журналист Караулов попросил у государства выделить грант на съёмки исторической драмы под рабочим названием “Художник. Воин. Мечтатель” об известной исторической личности XX века.

– Я ещё не могу наверняка сказать, насколько изменилась линия партии, но если Владимир Рудольфович на днях заговорит о сионистском заговоре, то однозначно лента идёт в работу, – объявил он своему коллективу. – Конечно, потребуются финансовые вливания, я уже направил запросы в Минкульт и не только.

По словам Караулова, у правительства не должно нет никаких причин сомневаться в способности журналистов “старой гвардии” проводить ту повестку, которая требуется в данный момент, исходя из национальных интересов.

– Надо будет – ещё и не то снимем. Потому что это Родина просит, а если Родина просит, мы не рассуждаем, мы делаем, – заключил он.

—