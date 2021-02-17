Гости, элита, легенды и мастера XIV Ростех Деминского марафона

17.02.2021, 14:15, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

6 и 7 марта под Рыбинском состоится XIV международный Ростех Деминский лыжный марафон Worldloppet – 2021.

За две недели до старта регистрацию прошли 3300 спортсменов и любителей. Это участники двух главных гонок на 50 и 25 километров, юниорских стартов на 10, 5 и 2 километра, а также юные лыжники беби-марафона. Традиционно среди них есть известные спортсмены, победители марафонов предыдущих лет, финишеры всех лыжных Деминских марафонов и мастера Worldloppet.

В числе гостей марафона, поддерживающих рыбинские международные старты ежегодно, будут «король лыжных гонок», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов. Поддержать марафонцев в Демино приедет и Наталья Коростелева, российская лыжница, член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года.

Пелотон 50–километровой золотой гонки XIV международного Ростех Деминского лыжного марафона составят победители стартов прошлых лет. Среди них неоднократный золотой финалист главной гонки, олимпийский чемпион 2006 года по дуатлону Евгений Дементьев, действующий рекордсмен трассы, преодолевший 50 километров свободным стилем за 1 час 45 минуты в марафоне 2016 года.

Место в первой стартовой группе займет и Николай Морилов, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере, а также Наталья Зернова, серебряная финалистка IV Деминского марафона 2010 года, чемпионка России по лыжным гонкам и лыжероллерам.

Конкуренцию им составят Рауль Шакирзянов, победитель золотой гонки XI и XIII Деминского марафона и Константин Главатских, лидер марафона 2019 года. Постоянным участником марафона является швейцарская лыжница Наташа Леонарди-Кортези, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по ски-альпинизму.

28 участников золотой марафонской гонки выйдут на старт в бибах с надписью «Legend». Этот статус получают финишеры всех главных гонок марафона, начиная с 2007 года.

В деминской гонке примут участие 34 лыжника, имеющие звание «Мастер Worldloppet». Среди них один иностранец – Томаш Гайек из Чехии. Получить признание элитной серии марафонов атлет может, приняв участие минимум в десяти марафонских гонках мировой серии на двух континентах.

Пресс-служба администрации города Рыбинска