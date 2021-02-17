Джо Байден требует от «Газпрома» возобновить подачу электроэнергии в Техас

17.02.2021, 14:11, Разное

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Президент США Джо Байден рассматривает различные выхода из энергетического коллапса в Техасе.

По мнению американского лидера, российские спецслужбы причастны к резкому понижению температуры в южных штатах, и авариям на ветряных и солнечных электростанциях. Администрация президента готовит новый пакет экономических санкций против России.

– Отчеты разведки свидетельствуют о том, что на территории страны действуют незаконные формирования инженеров и монтажников, которые разрушают энергосеть Америки и работают с Кремлем напрямую. В ближайшее время я и президент Путин обсудим данный инцидент. Американский народ имеет право потребовать от России, президента «Газпрома» устранить неполадки, возобновить подачу энергоресурсов в полном объеме и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб нашим национальным интересам. К тому же, американцы всегда помогали русским в трудную минуту. Благодаря нам они победили Наполеона, Гитлера, вышли из состава СССР, – заявил Байден.

«Газпром» заявил о непричастности к отключению электричества в США, в связи с высокой занятостью по строительству «Северного потока-2» и проведению отопительного сезона внутри РФ. По расчетам экспертов проведение газа в Техас будет экономически невыгодным и нерентабельным для компании. Также в «Газпроме» нет специалистов по электростанциям на возобновляемых ресурсах.

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