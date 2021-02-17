«Ростелеком» построил подводную ВОЛС в Калининград

17.02.2021, 14:06, Новости дня

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«Ростелеком» завершил строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Кингисепп – Калининград, напрямую соединив анклав с сетями России, минуя территории сопредельных государств.

«Новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре – ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран», – пояснили в «Ростелекоме».

Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1115 км, пропускная способность – 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры «Ростелекома» к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.

«Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Калининградской области. Сегодняшнее событие – дополнительное тому подтверждение. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Кингисепп – Калининград придаст мощный импульс программе цифровой трансформации региона, жители которого смогут почувствовать реальные преимущества от применения информационных технологий и сервисов», – сообщил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов.