Стало известно о планах ЕСПЧ потребовать от РФ освобождения Навального

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17.02.2021, 14:06, Новости дня
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, предписывающее РФ освободить осужденного блогера Алексея Навального, сообщил источник, близкий к секретариату Совета Европы.

По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение, передает ТАСС.

«В самом суде сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности такого решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями», – отметил в этой связи источник.

Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова сообщила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.



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