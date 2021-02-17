В Египте и Ливии выпал снег

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17.02.2021, 14:06, Новости дня
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В некоторых районах Ливии и Египта прошли дожди и снег, метеорологи предупредили о сильном снижении температур и отмечали, что снег может выпасть даже в Каире.

Во вторник в Каире прошел слабый ливень, в среду наблюдаются порывы ветра, температура достигла 8 градусов тепла, передает РИА «Новости». В начале февраля температура достигала плюс 28 градусов.

Национальный метеоцентр Ливии сообщал, что в горном регионе Джабаль-Ахдар на востоке страны выпал снег, по этим данным, такие осадки наблюдались в том числе в нескольких городах, включая Эль-Байда. Температура опускалась до ноля градусов.

В Египте снег увидели в городе Сиди-Баррани, неподалеку от ливийской границы, а также в городе Александрия, где несколько дней до этого шел сильный ливень. Также снег заметили на Синайском полуострове, в районе монастыря Сейнт-Катрин.

Метеорологи ожидают в Каире ураганный ветер до 75 километров в час, на побережье Средиземного моря – до 85.

В 2013 году в Египте впервые за 112 лет зафиксировали выпавший снег, он накрыл египетские пирамиды.



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