Каркасный дом в Подмосковье – больше не мечта
 

Каркасный дом в Подмосковье – больше не мечта

17.02.2021, 14:10, Детали
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Компания “Мечтаево” предлагает каждому получить собственный каркасный дом мечты “под ключ”. Ее специалисты построят его как по индивидуальному или типовому проекту, так и по простому рисунку, который проектировщики превратят в чертеж, а строители воплотят в жизнь. Каркасная технология не зря стремительно набирает популярность – она позволяет быстро возвести красивый и долговечный дом, в котором будет с удовольствием жить вся семья. Клиент сам выбирает вариант внешней отделки дома, а специалисты всегда готовы дать свои рекомендации.

Почему именно каркасный дом от “Мечтаево”

Потому что строительство каркасных домов в Подмосковье – это работа для настоящих профессионалов, которые знают, что делают. Компания работает с 2002 года и полностью оправдывает свое название – с ее помощью воплотили свою мечту в жизнь сотни счастливых людей.

Потому что с ней можно не откладывать новоселье – возведение “под” ключ позволяет получить собственное жилье через минимальный промежуток времени. И при этом по такой стоимости, которая просто не может не порадовать. Деньги останутся и на ремонт, и на накрытый стол. Прекрасный загородный дом, в котором так приятно отдыхать от столичной суеты, просто не может не вдохновлять – и каждый новый проект действительно вдохновляет специалистов на работу для клиентов.

Потому что компания строит не только по обычным проектам, но и по технологии двойной каркас (каркас Ларсена), которая имеет массу преимуществ:

  • обеспечивает отличную звукоизоляцию и минимальные теплопотери;
  • позволяет быстро и просто утеплить каркасные дома толстым слоем изоляции;
  • объемный каркас придает дому большую прочность.

Дома, построенные по технологи двойного каркаса стоят больше ста лет и продолжают служить комфортным и уютным жильем для семьи.

Компания “Мечтаево” точно знает, сколько стоит мечта – и готова предоставить своим клиентам выгодный кредит. Собственный дом, который станет настоящим воплощением комфорта, никогда еще не был так близко – достаточно просто обратиться к профессионалам, которые спроектируют и построят его в самые короткие сроки.

Больше не нужно ютиться в городской квартире и ездить к бабушке в гости через полгорода – в просторном загородном доме места хватить всем членам семьи! Пора браться за воплощение мечты и делать осознанный выбор в пользу каркасной технологии. С компанией “Мечтаево” путь к собственному дому будет пройден практически незаметно.



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