Верещук о законопроекте про оружие: Это вопрос нацбезопасности

17.02.2021, 13:54, Новости дня

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Нардеп от “Слуги народа”, глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук заявила, что не планирует голосовать за законопроект №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”, так как его не обсуждали в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом политик сказала 16 февраля в комментарии агентству ASPI news.

“В течение предыдущей недели мы очень много обсуждали этот вопрос. Вчера на заседании фракции “Слуга народа”, кто хотел, услышал для себя ответы и от тех, кто является инициатором и сторонником данного законопроекта, и от тех, кто его абсолютный антагонист. У меня позиция следующая – я не поддержу законопроект в первом чтении, поскольку он не был у нас на комитете по нацбезопасности. Я считаю, что разрешение на короткоствольное оружие – это вопрос национальной безопасности. Мы должны были его обсудить на комитете до того, как он попадет в зал голосований. Я задавала вопрос инициаторам, как коррелируется вопрос национальной обороны и хранение огнестрельного короткоствольного оружия, но не получила ответа”, – подчеркнула нардеп.

Вопрос планируют вынести на рассмотрение парламента 18 февраля.

Законопроект №4335 предусматривает введение в Украине удостоверения владельца оружия (по аналогии с удостоверением водителя) и технического паспорта на каждую его единицу. В удостоверении будут указывать категории оружия, которое может получить гражданин (всего их пять: А – автоматическое огнестрельное оружие; В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С – короткоствольное огнестрельное оружие; D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е –длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие).

Кроме того, в Украине планируют ввести Единый государственный реестр гражданского оружия и основать курсы, на которых будут рассказывать об оружии и учить им пользоваться. Законопроект также определяет запрещенное к обороту оружие.

Согласно законопроекту, не смогут получить удостоверения владельца оружия граждане, у которых есть медицинские противопоказания, непогашенная или неснятая судимость по ряду статей Уголовного кодекса и которые в течение последнего года привлекались к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях (большинство из них связаны с приобретением, хранением и применением оружия).

В пояснительной записке к законопроекту №4335 сказано (.docx), что, по данным МВД, граждане Украины легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия. А количество неучтенного огнестрельного оружия в стране превышает 4,5 млн единиц, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии “Украина 24”.

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции заявили о необходимости принятия законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

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