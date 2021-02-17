Рада отказалась наказывать нардепа Рудыка за сексизм, несмотря на рекомендацию комитета

17.02.2021, 13:54, Новости дня

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Верховная Рада на пленарном заседании 17 февраля отказалась наказывать народного депутата от группы “За майбутнє” Сергея Рудыка за сексизм.

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины 10 февраля рекомендовал парламенту лишить Рудыка возможности прийти на пять пленарных заседаний из-за сексистских высказываний.

Рудыка хотели наказать за высказывания в отношении нардепа от “Слуги народа” Марьяны Безуглой и депутата предыдущего созыва от “Самопомочі” Ирины Сысоенко. 28 января нардеп в Раде назвал Безуглую “девочкой, которой 32 года”, а затем сравнил ее выступление о реформе Службы безопасности Украины с выступлением нардепа предыдущего созыва Сысоенко, которая, по его словам, “дупля не понимала в медицине”.

На сегодняшнем пленарном заседании Рудык заявил, что назвал коллег “людьми, которые не имеют соответствующего образования и опыта в сферах, которые они намерены реформировать”. Он считает, что “кому-то очень захотелось поговорить на тему, что “девочка, которой 32 года” – обида для украинской женщины”. Рудык сказал, что “непрофессионализм и невежество не имеют пола”.

“Неужели вы искренне считаете, что [нардеп от “Слуги народа”] Александр Корниенко – автор крылатой фразы о корабельной сосне – реально беспокоится из-за проблем сексизма? Не будьте наивными. “Слуг народа” интересует лишь падение их рейтинга”, – возмутился он. Рудик считает, что “не угодил” коллегам.

Нардеп от “Слуги народа”, глава подкомитета регламентного комитета Павел Фролов подчеркнул, что слова Рудика в адрес Безуглой и Сысоенко – оскорбительные. Он нарушил депутатскую этику, добавил Фролов.

Безуглая, по словам Фролова, одна из самых эффективных народных депутатов.

“Осуждая такой поступок, я призываю не только Рудика, но и других коллег оставить хулиганскую лексику в подворотнях и не позорить парламент воровской лексикой. Чтобы в будущем предотвратить такие случаи, мы должны наказать коллегу, лишив его права принимать участие в пяти пленарных заседаниях”, – сказал он.

Фролов отмечал, что такое решение могло повлечь финансовые санкции для Рудика – нардеп мог лишиться выплат на осуществление депутатских полномочий.

Вывод комитета поддержали 195 нардепов при необходимых 226 голосах для принятия решения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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