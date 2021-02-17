Охотница – Личное мнение

17.02.2021, 13:40, Разное

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У меня есть знакомая. Она — охотница. Охотница за мужиками высшего класса. Нет, она не хочет замуж за них. Она мужчин имеет. Берёт, что нужно. Даёт, что не жалко.

Пока понаехавшие девки ищут себе — кто принца, кто олигарха — Ольга спокойно меняет одного на второго, чтобы потом поменять на третьего.



Фото: Соцсети

Году в 2012 — не помню точно — после свадьбы одной некрасивой писательницы с монополистом, Ольга вдруг поступила на культурологический факультет.

Я поинтересовалась тогда: Ты дура, что ли? Культурология? Ты хорошо себя чувствуешь?

Мужчины любят не молодое/красивое/умное. Они любят новое — как минимум, свежее тело, но лучше ещё, когда свежее всё.

Ход мыслей. Мировоззрение. Знания из областей, им недоступных.

Провинциальные дурочки пытаются под мужчину подстроиться. Перенимают его увлечения, и их быстро сливают. Они быстро наскучивают, как только их тела приедаются после пятого раза.

Рассуждаем логично: что нового дурочка может сказать своему мужику о футболе или о компьютерных танчиках? Даже если досконально разберётся в вопросе, он всё равно знает не меньше.

Умная женщина — ну, вот как Ольга — ищет и находит сферу, дотоле неизвестную мужику.

Скажите на милость, какой человек сможет отличить Моне от Мане? У кого из них люди? У кого пейзажи?

На этом, в лучшем случае, все знания и заканчиваются. А теперь представьте девушку, которая разбирается досконально в том, что есть в музеях, на выставках и так далее.

Есть шанс противостоять ей? Нет.

И дело не только в её знаниях. Культура сама по себе обогащает духовно.

С таким человеком хочется быть рядом. Дышать им. Восхищаться тем, что тебе недоступно.

Многие считают знания об искусстве лишними в жизни. Очень зря. У искусства есть и прикладное значение.

Вот вам один пример: когда вы листаете фоточки в Инстаграме, что чувствуете? Я вижу колхоз на выезде.

Ни дорогие шмотки, ни прекрасные локации, ни тонны макияжа, фильты не спасают от ощущения, что девушку-то из колхоза вывезли, но очень хочется над ней поржать.

А если бы она смотрела картины мастеров Возрождения? Разве встала бы она раскорякой позировать или выбрала бы позу получше?

К чему это я? Да к тому, что разбираться в искусстве нужно. Поражать тем, что никто не знает.

Хочу предложить вам онлайн-курс «Искусство для светской жизни» Школы Популярного Искусства Op Pop Art — 9 уроков по 15 минут. Скорее, это курс не о том, как стать самой умной, прокачать мозги, а о том, как эти мозги продемонстрировать окружающим.

Вот темы лекций курса:

1. Как устроены аукционы (какие бывают, что такое эстимейт и почему в них участвуют даже те, кто не разбирается в искусстве)

2. Как подготовиться к посещению выставки (где искать информацию, как получить максимум удовольствия и пользы)

3. Как круто одеваться с помощью искусства (цитируем в одежде шедевры живописи и берем пример с модных домов)

4. Как сочетать цвета (делаем эстетичным все: гардероб, домашнюю обстановку, личный блог)

5. Как выбрать картину для интерьера (преображаем дом, не нарушая гармонии – разбираемся в колористике, жанре, размере картины)

6. Как тренировать насмотренность (учимся узнавать шедевры и прокачиваем креативность)

7. Как поддержать small talk об искусстве (ваш собеседник ни за что не усомнится в вашем культурном уровне!)

8. Как собрать полезную библиотеку об искусстве (четкие рекомендации и практические советы от Анастасии Постригай)

9. Как искусство помогает фотографироваться (впечатляющая фотосессия по мотивам художественных полотен: сделайте снимки, которые всех поразят)

Вы узнаете, как с помощью искусства производить ошеломляющее впечатление на окружающих. Чтобы, как только вы входите в комнату, все сразу чувствовали ваше очарование. Чтобы, как только вы вступали в разговор, люди понимали: перед ними образованный человек с прекрасным вкусом.

И, наконец, чтобы вы могли продемонстрировать своё увлечение искусством не только в музее. Это — самое главное, ведь вы не живёте в музее.

От всей души рекомендую курс девушкам — нет, не чтобы стали охотницами или нашли себе мужика! Главное, быть не такой, как серая масса. Быть интересной самой себе — это важнее всего.

По коду МИРО стоить это для вас будет вообще три копейки — 2’990 вместо 3’990 рублей.

Чем вы поражаете окружающих?

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