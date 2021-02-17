 

Володин рассказал Путину о приоритетах работы ГД

17.02.2021, 13:38, Разное
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Предстоящие выборы в Госдуму обязывают рассмотреть законопроекты, которые ждут граждане, отметил Володин. Спикер уточнил, что в законотворческом портфеле ГД находятся 1 222 инициативы.

От реализации послания президента зависит повышение уровня жизни граждан, сказал Володин. Депутатский корпус делает все для реализации послания, добавил председатель ГД.

“Остается рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты уже в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение послания в части его законодательного обеспечения”, – подчеркнул спикер.

Также среди приоритетов – реализация новых норм Конституции, сказал председатель Госдумы. Володин уточнил, что парламентарии приняли 22 закона – внесены изменения в 155 федеральных нормативно-правовых актов.

На рассмотрении остаются пять законов. Депутаты планируют закончить работу над ними до конца весенней сессии, сказал спикер ГД.

Вместе с правительством Дума определила 39 приоритетных законопроектов, из них 15 уже приняты в первом чтении, рассказал Володин. До июля парламентарии завершат работу над первоочередными вопросами.

Также Володин указал на важность защиты свободы слова. Он напомнил о ситуации вокруг крупных IT-компаний, которые нарушают законодательство всех стран. Необходимо защитить фундаментальные права граждан, это важно, чтобы защитить предстоящие выборы от иностранного вмешательства, уверен спикер.



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