Уровень стресса школьников повысился на дистанционном обучении — опрос

17.02.2021, 13:36, Разное

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Американская образовательная организация Challenge Success совместно с телеканалом NBC провела опрос более 10 тысяч учащихся 12 общеобразовательных школ в США. В исследование были включены дети, которые с весны 2020 года учатся дистанционно, а также их сверстники, имеющие возможность хотя бы раз в неделю посещать школу. Дети заполняли анкеты и отвечали на вопросы о психологическом состоянии, качестве сна, академических нагрузках, успеваемости, а также взаимодействии с учителями и одноклассниками.

Хотя более половины респондентов сообщили о том, что в 2020 году они испытывали больший стресс, чем до пандемии, наиболее заметной эта проблема была у школьников, которые учатся дистанционно. У 84% детей на онлайн-обучении появились симптомы нервного истощения, головная боль, проблемы со сном и другие признаки серьезного стресса. Эти показатели были ниже у детей, которые имеют возможность посещать школу — 78%.

Школьники, которые обучаются дистанционно, значительно чаще говорили о том, что сейчас у них нет взрослого, к которому бы они могли обратиться за поддержкой. Они также больше переживают об успеваемости по сравнению со сверстниками, которые ходят в школу и постоянно взаимодействуют с педагогами. Исследование показало, что дистанционное обучение заметно увеличивает учебную нагрузку: дети на «удаленке» в среднем тратят на выполнение домашних заданий на 90 минут больше.

В целом, пандемия негативно сказалась на всех школьниках независимо от формата обучения. Так, число старшеклассников, которых не радует учеба и они считают ее бессмысленным занятием, увеличилось на 48% по сравнению с показателями до пандемии. На 12% возросло и количество подростков, которые прямо заявляют, что не заинтересованы в учебе.

Эти данные отличаются от результатов опроса, которые провели весной 2020 года специалисты Бристольского университета (University of Bristol) среди учащихся 17 школ в Англии. Результаты показали, что отсутствие необходимости каждый день ходить в школу снизило уровень тревожности у детей в среднем на 10%. Также опрос показал снижение симптомов депрессии на 2% у мальчиков и на 3% – у девочек.

Кроме того, во время самоизоляции подростки стали гораздо позитивнее относиться к школе и к учителям. Многие учащиеся заявили о том, что они стали ценить школу гораздо больше, чем до пандемии, причем мальчики отметили более внимательное отношение к себе со стороны педагогов.