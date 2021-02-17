 

Кортни Кардашьян подтвердила роман с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером

17.02.2021, 13:18, Разное
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Еще в конце января источник журнала People сообщил, что 41-летняя реалити-звезда Кортни Кардашьян закрутила роман с 45-летним барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Несколько недель сестра Ким Кардашьян хранила молчание, а сегодня решила все же подтвердить слухи на своей Instagram-странице. Кортни опубликовала снимок, на котором держит за руку Трэвиса – и хотя лиц знаменитостей не видно, личность избранника телезвезды получилось легко рассекретить по имеющимся на руке татуировкам.

Тот же People сообщает, что прошедший День святого Валентина влюбленные – что неудивительно – провели вместе: каждый из них публиковал в соцсети фотографии одного и того же камина, а Трэвис также показывал бриллиантовый браслет, который, по мнению СМИ, мог быть его подарком Кортни.

Они вместе в Палм-Спрингс. Встречаются месяц или два. Они были друзьями долгое время, но их отношения переросли в романтические. Трэвису она всегда нравилась, – заявил инсайдер.

Трэвис Баркер

Кортни КардашьянКортни и Трэвис не скрывали, что были вместе в ​​Палм-Спрингс, Калифорния, где живет Крис Дженнер. В январе они оба поделились в Instagram видами на задний двор ее дома с бассейном. Сами же они проживают в одном районе – Калабасас, где были неоднократно замечены на прогулках. Но в 2019 году Баркер опроверг слухи о том, что между ними есть какие-то отношения, кроме дружеских.

Кортни мой дорогой друг. Вот и все. Я люблю ее до смерти. Я люблю ее семью до смерти. Но, да, мы просто друзья,

– сказал Трэвис в интервью People на церемонии вручения наград iHeartRadio Music Awards 2019. У Баркера, как и у Кортни, трое детей – от бывшей жены Шанны Моклер, с которой он прожил в браке четыре года: дочь Атиана, которую он удочерил, она является дочерью Шанны, сын Лэндон и дочь Алабама.



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