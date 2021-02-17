Нежелательная

17.02.2021, 13:10, Разное

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Сегодня Анастасия Шевченко может сесть в тюрьму на несколько лет — только потому, что государство посчитало ее убеждения вредными для себя.

Следствие и суд над ростовской участницей сетевого общероссийского движения «Открытая Россия» Анастасией Шевченко закончены. Более двух лет гражданка и вся ее семья провели под домашним арестом. Корреспондент «Новой» Елена Романова рассказывает, как власть, закусив удила, раскручивала дело об участии в «нежелательной организации», не считаясь ни со здравым смыслом, ни с нормами человечности.

На заседание по делу Анастасии Шевченко в Октябрьский суд Ростова-на-Дону трудно попасть даже тем немногочисленным ее сторонникам, кто за эти два года упорно продолжает встречать и провожать Настю, несмотря на погоду и пандемию. Их немного, редко наберется и два десятка. С самого начала Насте запретили общаться со всеми, кроме сотрудников ФСИН, следователей, детей, мамы и квартирной хозяйки. Поэтому у здания она всегда молча с кем-то обнималась, кому-то просто кивала головой, всегда благодарила, но старалась обмениваться короткими фразами под нервными взглядами адвокатов и сопровождающего сотрудника ФСИН.

Ее домашний арест казался сбоем системы: формулировка, с которой следователь вышел в суд об избрании меры пресечения («угроза конституционного строя и обороноспособности страны»), как граната без чеки могла в любой момент выпасть из ненадежных рук и разорвать в клочья жизнь целой семьи. Все это понимали, поэтому слова поддержки у здания суда произносили тихо, фотографировали молча. Только соломенная копна Настиных волос с каждым заседанием становилась ярче, а глаза — синее. Возможно, на фоне темнеющего от страха города.

— Посмотрите, она похожа на эльфа, — сказал однажды кто-то, глядя на стоящую у стен суда Настю. — Эльф в плену у орков.

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— Начну с небольшой арифметики, — обратилась Настя к суду в своем последнем слове. — Больше двух лет домашнего ареста плюс четыре года реального срока за вычетом отсиженного — получается больше шести лет заключения — это выше, чем максимальный срок. (…) Вам этого мало?

Настя стала первой в РФ арестованной по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ»). Позже аналогичные процессы прошли в Екатеринбурге, Тюмени и Краснодаре. В феврале прошлого года журналиста «Урал. МБХ медиа» Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ за сотрудничество с «Открытой Россией», в октябре краснодарская активистка Яна Антонова получила 240 часов.

В 2002 году в Англии была зарегистрирована компания Open Russia Foundation, которая сейчас называется Future Of Russia Foundation и связана с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Своей целью организация провозгласила «продвижение прав человека в России», «поддержку политзаключенных», «продвижение прозрачных и независимых выборов» и т.д. В 2015 году Владимир Путин подписал закон о нежелательных НКО и ввел уголовную ответственность за сотрудничество с такими. В 2016 году в РФ было учреждено российское сетевое движение «Открытая Россия», которое никаких юридических связей с британской компанией не имело. В 2017 году Генпрокуратура издала список нежелательных организаций, и в нем обнаружилась некая Open Russia Civic Movement, Open Russia (которой в британском списке НКО нет). Журналисты спросили, не касается ли это российского движения «Открытая Россия». «Решение Генпрокуратуры не отразится на деятельности движения «Открытая Россия» в нашей стране, — 27 апреля 2017 года заявило «Эхо Москвы» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. — Это касается двух одноименных организаций, зарегистрированных в Великобритании».

29 апреля 2017 года по всей нашей стране прошла акция, инициированная движением «Открытая Россия» и направленная против выдвижения Владимира Путина на четвертый срок. Самое распространенное фото Насти в интернете — оттуда: голубое платье в цветочек, желтый флаг с надписью «Надоел».

Фото: личная страница в Facebook

Осенью 2017 года Настя становится руководителем штаба кандидата в президенты Ксении Собчак и как ее доверенное лицо принимает участие в публичных дебатах.

Доцент кафедры «Безопасности информационных технологий» Южного федерального университета Александр Басанов увидел анонс выступления Анастасии Шевченко на дебатах в Таганроге и подал сигнал прокуратуре.

— Я знал, что на сайте Министерства юстиции опубликован перечень нежелательных организаций, куда входит общественное движение «Открытая Россия» (в 2017 году признана в РФ нежелательной организацией. — Ред.), финансируемое Михаилом Ходорковским. Это дело меня интересовало еще до мероприятия, я читал комментарий представителя Генпрокуратуры, что к нежелательным организациям относятся такие организации, которые дестабилизируют обстановку в стране, обесценивают выборы президента и могут нанести ущерб конституционным правам жителей и государственности, — позже, в суде, пояснил свой поступок Басанов.

Соратник Анастасии Николай Шатунов говорит, что оба штрафа по ст. 20.33 КоАП РФ Шевченко получила без доводов сторон.

— Свидетель Алексей Шильченко, участник движения НОД, заявил, что [на дебатах] она представлялась участником британской организации, запись всего мероприятия от местного телеканала полностью это опровергает. 19.01.2018 в Таганрогском суде сказали что-то в духе «ну вы же понимаете», — вспоминает он.

Второй штраф Шевченко получила за присутствие 27 и 28 апреля 2018 года на бесплатном семинаре «Открытые выборы» с лекциями бывших депутатов из Москвы. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Андрей Шпитько и его коллега Рыжаков

посчитали само присутствие Анастасии на мероприятии осуществлением незаконной деятельности.

После двух штрафов за «осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной» правоохранители начали внимательно изучать жизнь Анастасии в поисках других ее действий в интересах «нежелательной организации». Долго ждать не пришлось: 27 сентября Настя выступила на собрании регионального отделения сетевого движения «Открытая Россия», а 28 октября вышла на согласованный митинг с флагом «Надоел».

«Вам этого мало?» Фото: Евгений Вдовин / 161.ru

Анастасия Шевченко родилась в Бурятии, окончила Иркутский лингвистический университет с красным дипломом. Вышла замуж за военного. В начале нулевых семья переехала в Ростовскую область, в станицу Егорлыкскую, где Настя несколько лет работала журналистом в местной газете и на телевидении. Первый ребенок — девочка — родилась глубоким инвалидом. Когда появилась вторая дочка, органы опеки настояли, чтобы семья передала инвалида в психоневрологический интернат, где Настя навещала Алину до последних дней.

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