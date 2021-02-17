Ученые назвали причиной смерти мамонта несчастный случай

17.02.2021, 13:06, Разное

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На Ямале палеонтологи обнаружили останки мамонта, погибшего в результате несчастного случая. Древнее животное могло провалиться глубоко в трещину, поэтому некоторые его кости хорошо сохранились и не стали добычей хищников.

Старший сотрудник Уральского отделения РАН Павел Косинцев отметил, что подробное исследование останков мамонта позволило убедиться в их отличной сохранности. Однако данный момент был удивительным для экспертов, ведь в ту пору беспомощное животное являлось легкой добычей для хищников. Напасать они не смогли бы в том случае, если животное оказалось бы заживо погребенным.

Ученые не отрицают такого развития событий. Все могло произойти в результате обычного несчастного случая. Мамонт мог утонуть или провалиться в трещину в вечной мерзлоте, после чего его засыпало грунтом. Из-за этого хищники не могли на него напасть, но и мамонту не удалось выбраться.

При этом похожие случаи могли происходить на Гыданском полуострове. Там находили похожие останки мамонтов, вероятно, ставших жертвами несчастных случаев.

Источник: nauka.tass.ru