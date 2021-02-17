Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram

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17.02.2021, 13:01, Новости дня
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Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 16 февраля в Instagram Stories опубликовала видео с участием девятилетней дочери Софии.

София позирует в кадре с новой игрушкой.

“Пламф стал частью нашей семьи”, – подписала певица ролик, отметив в публикации страницу своей дочери, которую София завела 31 января.

Скриншот: anilorak / Instagram

На странице Софии Налчаджиоглу за две недели опубликовано пять постов, последний из которых посвящен отцу – экс-супругу Ани Лорак Мурату Налчаджиоглу.

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Публикация от Соня (@soniknomik)

В Instagram Stories дочь артистки рассказывает о своей новой игрушке, а также показывает, как играет с домашним питомцем.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Юрией Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.

В 2008 году она представляла Украину на конкурсе “Евровидение” с песней Shady Lady, заняв второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины. 

В браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу артистка родила дочь Софию (2011). С отцом ребенка певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака. Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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