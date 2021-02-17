 

Дела Майдана. Суд разрешил досудебное расследование в отношении экс-руководителя милиции Киева

17.02.2021, 13:00, Новости дня
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Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуроров Офиса генпрокурора и разрешил досудебное расследования в отношении бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Экс-милиционера подозревают в совершении с 18-го по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению митингов, превышении власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений и ряда других преступлений.

По данным следствия, подозреваемый скрывается в России и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В 2017 году Генеральная прокуратура РФ отказала на запрос Генеральной прокуратуры Украины о его задержании и аресте в связи с получением им российского гражданства.

“Данное решение суда даст право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие”, – объяснили в Офисе генпрокурора.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал тогдашний президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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