 

Путин высказался о введении продовольственных карточек в России

17.02.2021, 12:14, Разное
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Российский лидер сообщил, что уже поручил правительству поговорить на эту тему. По его словам, такая мера поддержки имеет свои плюсы, но не исключает проблемные вопросы. “Подумать над этим можно”, – подчеркнул Владимир Путин.

Глава страны добавил, что сегодня тема введения продовольственных карточек не так актуальна, как в разгар пандемии коронавируса, передает РИА Новости. Тогда многие россияне остались без работы и средств к существованию.

Президент отметил, что в условиях COVID-19 уровень безработицы в стране вырос незначительно. Предварительные прогнозы были менее утешительными. Российский лидер подчеркнул, что сегодня важно выйти на докризисный уровень.

“В целом ситуация с безработицей исправляется”, – сказал Путин на встрече с главами фракций.

В декабре прошлого года президент возмутился повышением цен на подсолнечное масло и сахар. Владимир Путин раскритиковал производителей за то, что они пытаются подтягивать стоимость этих продуктов к общемировым показателям.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что цены на эти продукты будут заморожены до конца первого квартала 2021 года. Сахар в магазинах подешевел до 46 рублей за килограмм, а масло – до 110 рублей за литр.



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