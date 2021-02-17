Москвич пожаловался на мошенников, обещающих инвайт в Clubhouse за оральный секс и не держащих слово

17.02.2021, 12:31, Разное

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Житель Москвы обратился в полицию с жалобой на злоумышленников, которые обещают предоставить приглашение в социальную сеть Clubhouse в обмен на оказание интимных услуг, а затем не держат слово.

Как стало известно, мужчина нашел предложение “взаимовыгодной сделки” на сайте “Авито”. Прибыв на место встречи, он выяснил, что за инвайт от него просят совершить действия сексуального характера.

Позже выяснилось, что сторона, предложившая сделку, на самом деле не обладает возможностью приглашать людей в соцсеть или не желает этого делать.

Аналогичным образом поступили авторы еще двух аналогичных объявлений с Avito. Потерпевший обратился в полицию и написал заявление о мошенничестве, проводятся следственные действия.

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