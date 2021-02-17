Скандалы: Основателя «Пятерочки» заочно заподозрили в рэкете

17.02.2021, 12:28, Разное

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Глава компании Gremm Group Михаил Горяинов обвинил своего бывшего делового партнера Андрея Рогачева в вымогательстве $20 млн

Раздел московских рынков в Высоком суде Лондона между миллиардером и основателем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым и главой компании Gremm Group Михаилом Горяиновым в России перешел в уголовную плоскость. После того как господин Горяинов обвинил своего бывшего делового партнера в вымогательстве порядка $20 млн, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении того уголовное дело. Впрочем, для следствия подозреваемый Рогачев пока недоступен, поскольку находится за границей.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов. Из его показаний следует, что бывший деловой партнер Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь якобы идет о здании некогда крупного автотехцентра на Волгоградском проспекте, 177 и Усачевском рынке столицы, которые сейчас находятся под контролем Gremm Group Михаила Горяинова. По некоторым данным, в качестве доказательства самого факта вымогательства потерпевший представил переписку с бывшим партнером и записи разговоров.

Как уже рассказывал “Ъ”, активно инвестировать в московские рынки Андрей Рогачев совместно с Gremm Group Михаила Горяинова начал в 2015 году. Сначала на торгах они выкупили у мэрии Коптевский и Северный рынок на улице Летчика Бабушкина. Еще через полгода под их контроль перешел Каширский рынок. Кроме того, в портфеле бизнесменов также находились Усачевский рынок и аналогичный проект на Волгоградском проспекте. Всеми объектами управляла специально созданная под этот проект компания М1. Впрочем, партнерство оказалось недолгим.

После того как в конце 2015 года Андрей Рогачев обвинил Михаила Горяинова в том, что тот инвестировал в проект гораздо меньше оговоренной в акционерном соглашении суммы, пути коммерсантов разошлись. При этом Gremm Group из пяти рынков достались два — Усачевский и объект на Волгоградском проспекте.

Однако на этом конфликт не был исчерпан. В конце 2018 года господин Рогачев обратился с иском к Михаилу Горяинову в Высокий суд Лондона, пытаясь оспорить права на активы. Из представленных основателем «Пятерочки», который сейчас возглавляет холдинг Agro-Trade International BV (управляет торговой сетью магазинов «Верный»), документов следовало, что он в совместный бизнес вложил $29,5 млн, а его бывший деловой партнер лишь $20,2 млн. Также Андрей Рогачев настаивал на том, что ему принадлежит 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В конце 2018 года ему даже удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Михаила Горяинова стоимостью £9 млн, но уже летом следующего года он был снят.

По данным “Ъ”, после этого Gremm Group и стала рассматривать выдвигаемые требования о передаче части активов как вымогательство.

Завершилось же все заявлением в СКР. Впрочем, господин Рогачев сейчас для следствия недоступен, поскольку находится за границей и не факт, что теперь оттуда вернется. Как это уголовное дело скажется на разделе активов бывших компаньонов, остается только догадываться.

В СКР комментировать ситуацию с возбуждением уголовного дела не стали.

Олег Рубникович

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 14.12.15, «Рынки расходятся по партнерам»

Андрей Рогачев и Михаил Горяинов обсуждают раздел активов.

Основатель розничной сети «Пятерочка», владелец дискаунтеров «Верный» Андрей Рогачев и собственник Gremm Group Михаил Горяинов не смогли договориться о совместном управлении сельскохозяйственными рынками под брендами «Ветерок» и «Царев сад». Господин Рогачев сможет сохранить за собой Северный, Коптевский и Каширский рынки. Его партнер останется с двумя объектами в Хамовниках и на Волгоградском проспекте, но ему придется заплатить за них $30 млн.

О переговорах по разделу бизнеса между господами Рогачевым и Горяиновым сообщил источник «Ъ», близкий к М1 — компании, управляющей рынками партнеров. «Бизнесмены расходятся из-за того, что совместные проекты не вышли на плановые показатели эффективности. Кроме того, у каждой стороны разное видение дальнейшего развития бизнеса»,— пояснил собеседник «Ъ», не конкретизируя финансовые показатели рынков. Он также уточнил, что юридически раздел активов еще не оформлен. Эту информацию подтвердил Артем Букин — директор по развитию Gremm Group, принадлежащей Михаилу Горяинову.

По словам топ-менеджера, владельцу Gremm отойдет Усачевский рынок в Хамовниках и рынок на Волгоградском проспекте. «Их функционал сохранится, но рынки будут развиваться под историческими названиями»,— добавил он. Сегодня у Gremm, как указывается на ее сайте, более 20 объектов в разных районах Москвы, включая Москворецкий рынок. По словам Артема Букина, под брендами «Ветерок» и «Царев сад» продолжат работать объекты, которые достанутся владельцу сети дискаунтеров «Верный» Андрею Рогачеву. Речь идет о рынках Северный (8 тыс. кв. м на улице Летчика Бабушкина), Каширский на одноименном шоссе (площадь неизвестна) и Коптевский (свыше 14 тыс. кв. м).

В М1 не отрицают, что между Андреем Рогачевым и Михаилом Горяиновым идут переговоры о разделе активов. «Удивительно, что в Gremm знают результаты несостоявшегося соглашения. Прежде чем что-то забирать, нужно это оплатить. Мы сомневаемся, что у него (владельца Gremm.— «Ъ») достаточно средств на оплату этих двух объектов»,— заявили в М1, отказавшись назвать стоимость Волгоградского и Усачевского рынков. Источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, говорит, что эти объекты оцениваются соответственно в $22 млн (более 1,5 млрд руб. по текущему курсу ЦБ) и $8 млн (почти 554 млн руб.). Сам господин Рогачев заявил «Ъ», что воспринимает информацию о сделке как плохую шутку.

Скупать рынки Андрей Рогачев начал в декабре 2014 года, тогда его компания «Боулинг-ДВ» приобрела у мэрии Москвы Северный и Коптевский рынки по стартовой цене — за 171 млн и 202,2 млн руб. соответственно. Через полгода стало известно, что в сферу интересов предпринимателя вошли Москворецкий и Каширский рынки. «Построить сеть фермерских рынков, открыв 50 рынков, предполагалось в течение пяти лет. Партнеры участвовали в проекте на паритетных началах и консолидировали пять рынков. В силу разных причин несколько месяцев назад стороны решили разделить активы и заниматься развитием рынков самостоятельно»,— добавляет господин Букин. Параметры раздела утверждены, активы делятся поровну без доплат, утверждает он. «Сейчас идет техническая работа по оформлению сделки. Проект носил камерный характер, объем инвестиций был незначительным»,— продолжает представитель Gremm Group. По его словам, самый дорогой купленный объект — Коптевский рынок, например, Каширский стоил 100 млн руб., оставшиеся рынки — в 2-3 раза дешевле. Весной управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев оценивал затраты на реконструкцию четырех рынков в 1,5 млрд руб. «Вернуть их можно за пять лет»,— говорил эксперт. Совладелец рынков «Петровский базар» на Новорижском и Калужском шоссе Андрей Аверьянов говорит, что корректнее считать доходность для каждого объекта отдельно, так как она очень зависит от локации. По его словам, чистая прибыль «Петровских базаров» достигает 21 млн руб. в год. «Это бизнес, который позволяет окупить вложения за пять лет»,— оговаривается господин Аверьянов. Он полагает, что рынки, управляемые М1, могут окупаться и за три года: «Это не фермерские рынки, они работают с холдингами, крупными производителями и сооружены из легковозводимых конструкций».

Реформирование городских рынков началось после того, как мэром столицы стал Сергей Собянин. По федеральному законодательству к 2015 году все сельхозрынки в стране должны были быть переведены в капитальные строения, но этот срок был продлен до 2016 года. На начало 2012 года в Москве было 67 рынков, к осени 2013 года — 57, из них 27 сельскохозяйственных в некапитальных строениях и 30 — в капитальных.

Анастасия Дуленкова, Екатерина Геращенко