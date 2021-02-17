Скандалы: Прокуратура оценила обман туристов

17.02.2021, 12:28, Разное

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Топ-менеджерам компании «Polar Tour», «кинувшей» клиентов на 550 млн руб., предъявили сроки

В Дорогомиловском суде Москвы прошли прения по делу трех топ-менеджеров центра бронирования ООО «Polar Tour», обвиняемых в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, с января по июнь 2018 года компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, которые так и не дошли до туроператоров. После чего руководство ООО, говорится в материалах дела, без каких-либо объяснений свернуло свою деятельность и денег никому не вернуло. Между тем подсудимые — начальник отдела по работе с агентствами ООО Анар Мирзоев, кассир Светлана Смирнова и финансовый директор Наталья Качесова — вину не признали, заявив, что всего лишь исполняли указания своего руководителя Томэна Осзцоя, который, кстати, от следствия скрылся. В прениях прокурор попросил для начальника отдела и финдиректора 3,5 и 4 года заключения соответственно, а кассиршу посчитал возможным наказать условно.

Как рассказал “Ъ” юрист Александр Байбордин, помогавший турагентствам отбиваться от исков потерпевших граждан, компания ООО «Polar Tour» действует на рынке туристических услуг около 20 лет. Периодически она меняла юридический адрес и название, но суть ее деятельности от этого не менялась — компания выступала посредником между турагентствами и туроператорами, занимавшимися бронированием самолетов, мест в зарубежных гостиницах и отелях. «Для туроператоров это было очень выгодно,— пояснил “Ъ” господин Байбордин.— Ведь им приходилось работать не с множеством агентов, а с одной компанией, которая передавала им целые пакеты заявок на обслуживание. Единственным недостатком такой схемы была непрозрачность ООО «Polar Tour» с финансовой точки зрения».

По словам юриста, часть денег Polar получала переводами на счет в банке, но большую — наличными. При этом средства со счета ООО расходовались по назначению, а расходование наличных отследить было невозможно.

Но туроператоры и руководители турагентств, по словам господина Байбордина, об этом узнали слишком поздно. «Дело в том, что Polar Tour передавал операторам не каждый заказ отдельно,— пояснил господин Байбордин.— А лишь набрав пакет заявок до ста. Операторы это знали, но на просрочки переводов закрывали глаза. Таким образом, ООО копило задолженность, пока в июне 2018 года не заявило о прекращении деятельности».

Это не вызвало бы особого возмущения, если руководство ООО попыталось бы при этом объясниться с клиентами. «Они просто перестали выходить на связь, уйдя без каких-либо объяснений,— пояснил “Ъ” адвокат потерпевших Игорь Косицын.— Хотя обычно руководство банкротов пытается успокоить публику, обещая вернуть средства или продолжить обслуживание клиентов. Но только не в нашем случае».

Как только руководство ООО перестало выходить на связь, потерпевшие организовали инициативную группу, руководитель которой Наталья Котельникова в июне 2018 года обратились в УВД ЗАО по Москве, потребовав возбудить против руководства Polar Tour уголовное дело по признакам мошенничества. «Дело действительно возбудили быстро, но его расследование длилось до весны 2020 года, когда его передали в суд»,— заявила госпожа Котельникова.

При этом пояснила, что в суд была передана лишь часть «большого дела» о хищении Polar Tour, ущерб по которому составляет 550 млн руб.

«Ущерб по нашему делу составляет свыше 200 млн руб.,— пояснила “Ъ” госпожа Котельникова.— И выделено оно было в связи с тем, что инициативная группа настаивала на скорейшем осуждении подследственных — кассира ООО Светланы Смирновой, финансового директора Натальи Качесовой и начальника отдела по работе с турагентствами Анара Мирзоева». Именно их в рамках дела удалось взять под стражу.

Во время следствия все фигуранты вину не признавали, заявляя, что они лишь исполняли указания бенефициара Polar Tour — гражданина Болгарии и Турции Томэна Осзцоя. Якобы именно он направлял по мессенджеру сотрудникам Polar Tour указания о переводе средств, угрожая при неисполнении его приказов «всех уволить». Но, как уточнила “Ъ” госпожа Котельникова, никаких документальных подтверждений этих слов следствие не выявило.

Не было следствием найдено и документов, подтверждающих перевод денег по указанию этого господина»,— сказала госпожа Котельникова, добавив, что в деле вообще нет ни одного документа Polar Tour, где бы Осзцой фигурировал.

Тем не менее в ходе прений обвиняемые продолжали настаивать на своей версии. В свою очередь прокурор попросил признать всех подсудимых виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и приговорить финдиректора Наталью Качесову к четырем годам колонии общего режима, начальника отдела Анара Мирзоева — к трем с половиной годам, а Светлану Смирнову — к трем годам условно.

Оглашение судебного решения назначено на 4 марта.

Алексей Соковнин