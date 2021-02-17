Ученые с помощью КТ определили причину смерти египетского фараона

17.02.2021, 12:12, Разное

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Ученые посредством КТ смогли определить причину смерти египетского фараона, которого звали Секененр Таа II. В ходе проведения исследования они узнали природу ЧМТ, в том числе, ранее неизвестных повреждений, умело скрытых бальзамировщиками.

В 1980-х годах в ходе раскопок археологи обнаружили мумию древнеегипетского фараона. Научные сотрудники выдвигали массу различных теорий относительно обстоятельств его кончины. Некоторые считали, что он погиб после битвы с гигсотами, а другие предполагали, что его казнили, нашлись и те, кто убежден, что Секененра Таа II убили в ходе госпереворота.

Результаты КТ показали, что перед смертью фараон лежал на боку, исследователи выяснили, что бальзамирование проводилось в спешке. После проведения обследования рентгеновские снимки прошли компьютерную обработку. Результаты показали, что руки Секененра были связаны за спиной, а удары наносились пятью разными видами оружия. В связи с этим исследователи предположили, что правитель погиб в ходе церемониальной казни.

Источник: ria.ru