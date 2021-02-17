Ученые определили замедляющую старение ягоду

17.02.2021, 12:12, Разное

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Ученые обнаружили, что черника обладает свойством замедления старения и борьбы с поврежденными участками ДНК. Оказалось, что в ягодах содержится большое количество флавоноидов и антиоксидантов.

Полезные свойства черники изучались в рамках исследования, в котором были задействованы плодовые мухи. Ежедневно им давали экстракт черники. В результате этого общая продолжительность жизни насекомых увеличилась на 14%. Также у плодовых мух повысилась активность. Ученые связали это с высокой устойчивостью к окислительному стрессу, возникающему в результате экспрессии генов.

В другом исследовании стакан черничного сока давали пожилым людям. После этого у них повышалась результативность при выполнении когнитивных тестов. Такой эффект, по мнению экспертов, возник благодаря наличию мощных антиоксидантов под названием антоцианы. Данные полифенолы способствуют уменьшению воспалений, укреплению связей между нейронами и регулированию процесса использования глюкозы головным мозгом.

Источник: profile.ru