 

Ученые определили замедляющую старение ягоду

17.02.2021, 12:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые обнаружили, что черника обладает свойством замедления старения и борьбы с поврежденными участками ДНК. Оказалось, что в ягодах содержится большое количество флавоноидов и антиоксидантов.
Полезные свойства черники изучались в рамках исследования, в котором были задействованы плодовые мухи. Ежедневно им давали экстракт черники. В результате этого общая продолжительность жизни насекомых увеличилась на 14%. Также у плодовых мух повысилась активность. Ученые связали это с высокой устойчивостью к окислительному стрессу, возникающему в результате экспрессии генов.

В другом исследовании стакан черничного сока давали пожилым людям. После этого у них повышалась результативность при выполнении когнитивных тестов. Такой эффект, по мнению экспертов, возник благодаря наличию мощных антиоксидантов под названием антоцианы. Данные полифенолы способствуют уменьшению воспалений, укреплению связей между нейронами и регулированию процесса использования глюкозы головным мозгом.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Мнение: Без изменений

28.06 / Мнение: “Тьма”. Финал

20.07 / Новые фотографии Марка Цукерберга с отдыха на Гавайях взорвали интернет

16.10 / Ники Минаж рассекретила пол своего ребенка

16.02 / Почти половина заболевших коронавирусом страдает депрессией

10.10 / “Воздействие 100%-го кислорода повреждает мозг”: Эксперт рассказал о неоднозначном влиянии кислорода на организм

23.09 / Дмитрий Тарасов рад, что Анастасия Костенко вышла на работу

21.01 / Попали под метлу

16.10 / Мнение: Некоторые явно рожают для того, чтобы потом демонстрировать всем хамскую натуру и невоспитанность!

30.09 / Поклонники гадают, с кем Николай Басков отдыхает на Алтае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска