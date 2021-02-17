Продажи автомобилей в Китае выросли на 26%

17.02.2021, 12:10, Новости дня

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Сегодня стало известно, что в январе на китайском рынке увеличились продажи легковых автомобилей.

В частности, речь идет о седанах, кроссоверах, внедорожника и других сегментах, которые продали в количестве 2,16 млн единиц за январь. Эксперты констатировали, что данный результат свидетельствует о приросте на 25,7% по сравнению с прошлым годом. Также фиксируется, что прирост продаж электрических автомобилей в январе составил 290%, что соответствует 168 тысячам проданных машин.

Аналитики подсчитали, что в январе продали около 27 тысяч гибридных транспортных средств с приростом на 173%. Кроме того, АЕБ предполагает что в 2021 году удастся существенно превзойти прошлогодние показатели продаж.