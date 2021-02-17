После обысков в Крыму незаконно задержали шесть человек – Денисова

17.02.2021, 12:06, Новости дня

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После ночных обысков в оккупированном РФ Крыму российские силовики задержали шестерых крымских татар, сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Facebook.

“Есть информация, что незаконно задержаны активисты “Крымской солидарности” и проекта для детей политзаключенных “Крымское детство” – Ленур Сейдаметов, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров”, – написала она.

По данным Денисовой, им вменяют участие в организации “Хизб ут-Тахрир”.

“Работники ФСБ после проведения следственных мероприятий доставили задержанных граждан Украины в здание “управления ФСБ Крыма”. Такие действия так называемых правоохранителей нарушили презумпцию невиновности, права на свободу и личную неприкосновенность, на правовую помощь, ведь обыски были проведены без наличия соответствующих судебных решений, без участия адвокатов и вручения каких-либо процессуальных документов”, – рассказала обмудсмен.

Преследование оккупационными властями крымских татар религиозно мотивированно, подчеркнула она. Денисова не исключила, что сегодняшние задержания могут закончиться незаконным арестом и приговором.

“Мы должны требовать от РФ соблюдать право на справедливое судебное разбирательство в соответствии с ее обязательствами как оккупационного государства, предусмотренное международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека”, – добавила Денисова.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, приглашающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В Западной Европе и Северной Америке эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Российские силовики пришли с обысками в дома крымчан сегодня в 4.00, “следственные действия” провели в домах семи крымских татар.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5022298331176209

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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