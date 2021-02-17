 

Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка

17.02.2021, 12:06, Новости дня
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Беременная украинская ведущая Василиса Фролова в день своего рождения узнала пол будущего ребенка в ходе церемонии baby shower. Видео, на котором она запечатлена во время пробивания так называемого гендерного шара, 16 февраля разместила в Instagram Stories гостья вечеринки, певица Лаура Марти.

Скриншот: lauramarti_official / Instagram

В момент разрыва шара из него посыпались голубые перья, цвет которых означает, что ведущая ждет сына.

Скриншот: lauramarti_official / Instagram

Ведущая Дарья Коломиец в Instagram Stories поделилась совместным фото с Фроловой. 

“Это мальчик”, – написала она.

Скриншот: dariakolomiec_ / Instagram

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1. В последнее время Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. 

В ноябре 2020 года ведущая заявила, что ждет первенца. Она не уточнила, кто является отцом будущего ребенка. В феврале 2020 года Фролова рассказала, что находится на девятом месяце беременности и за это время набрала 7 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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