МИД России не выдал визу кандидату на пост главы представительства NASA в Москве

17.02.2021, 12:06, Новости дня

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Москва не предоставила визу кандидату на должность главы представительства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в России, заявил агентству “РИА Новости” 17 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков.

Невыдача визы последовала в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, отметил чиновник и выразил надежду, что подобные проблемы в дальнейшем будут преодолеваться.

Имя кандидата на должность руководителя представительства NASA в России в МИД РФ не уточнили. Рябков пообещал обсудить с администрацией в Вашингтоне ликвидацию искусственных помех в выдаче виз.

В конце января МИД РФ также не выдало дипломатическую визу кандидату на должность руководителя представительства NASA в России в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов, сообщало “РИА Новости” со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из собеседников, аналогичная ситуация сложилась при назначении руководителя офиса NASA в Москве Триши Мак. После назначения в Москву она полтора года была в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу, пояснил источник агентства. Другой источник связал невыдачу визы с планами сокращения численности аппарата офиса NASA в Москве.

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