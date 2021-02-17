“Выдыхаю”. Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись

17.02.2021, 12:06, Новости дня

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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра”, победительница шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Санта Димопулос заявила, что расстраивается из-за того, что ее мечты и планы реализуются не так быстро, как бы ей того хотелось. Об этом она написала 16 февраля в Instagram.

“Когда расстраиваюсь, вспоминаю момент, когда хотела того, что у меня уже есть сейчас”, – написала артистка.

По словам Димопулос, когда-то она мечтала иметь полноценную и счастливую семью, родить дочь, стать участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, построить бизнес, быть финансово независимой, стать амбасадором мирового бренда и встретить человека, с которым могла бы свернуть горы.

“Все это сбылось. И остальное сбудется. В моей жизни точно всему свое время. Выдыхаю”, – подытожила она.

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Публикация от * * * (@santadimopulos)

Димопулос родилась в 1987 году в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

В отношениях с украинским шоуменом Андреем Джеджулой Димопулос родила сына Даниэля (2008).

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