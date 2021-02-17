 

Путин отметил вклад медицинских студотрядов в борьбу с коронавирусом

17.02.2021, 11:50, Разное
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Глава государства отметил, что у многих поколений граждан с работой в студенческих отрядах связаны добрые воспоминания, традиции товарищества и профессиональное становление. Сегодня молодежное движение продолжает развиваться и вовлекать в свою орбиту тысячи парней и девушек, добавил президент.

Студенческие отряды всегда там, где требуется смелость, энергия и целеустремленность, говорится в поздравлении Путина на сайте Кремля.

Президент особо отметил бойцов медицинских студотрядов, которые участвуют в акции взаимопомощи “Мы вместе”. “Они находятся на переднем крае борьбы с последствиями коронавирусной инфекции и в качестве волонтеров трудятся в медицинских учреждениях”, – подчеркнул глава государства.

17 февраля открывается мультиформатное пространство “СО.Здание”, отметил Путин. Президент выразил уверенность, что оно станет центром притяжения для студенческих отрядов.

Глава государства пожелал бойцам студенческих отрядов успехов и всего наилучшего.

День российских студенческих отрядов установлен приказом Владимира Путина от 21 февраля 2015 года. Впервые официальный праздник отметили 17 февраля 2016 года.



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