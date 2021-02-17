Новые цифры: как наркотики, алкоголь и табак связаны со здоровьем сердца молодых людей

17.02.2021, 11:48, Разное

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Здоровье сердца и злоупотребление

Распространенность основных сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых и людей среднего возраста увеличивается. Большой вклад в этот рост делают ожирение и метаболический синдром. В то же время, к важнейшим факторам риска ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов относят курение, употребление наркотиков и алкоголя относятся. Это модифицируемые факторы, то есть, на них можно воздействовать, чтобы предупредить болезнь.

Действие табака, алкоголя и наркотиков на сердечно-сосудистую систему хорошо изучено (1, 2, 3, 4). Они могут оказывать прямое токсическое влияние на сердце, действовать на здоровье за счет увеличения оксидативного стресса, нарушения функции внутренней оболочки сосудов и выброса в кровь большого количества адреналина.

Ранее было показано, что люди, которые злоупотребляют наркотиками, чаще страдают от болезней сердца, чем те, кто этого не делает. В то же время, количество людей, употребляющих алкоголь и запрещенные вещества, увеличивается во всем мире.

Новое исследование

В новом исследовании ученые проанализировали данные более миллиона медицинских карт пациентов крупной американской сети здравоохранения для ветеранов. Они фокусировались на преждевременном (в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин) и крайне преждевременном (в возрасте до 40 лет) развитии ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Ученые обнаружили, что:

Люди, у которых преждевременно развивались сердечно-сосудистые болезни, чаще курили (доля курящих среди умерших преждевременно была 63%, а среди умерших не преждевременно – 41%), пили алкоголь (32% vs 15%), принимали кокаин (13% vs 2.5%), амфетамины (3% vs 0.5%)и каннабис (12.5% vs 3%).

У курящих болезни сердца преждевременно развивались в два раза чаще, чем у некурящих, у выпивающих на досуге – на 50% чаще по сравнению с непьющими.

Кокаин увеличивал риск преждевременного развития болезней сердца почти в 2,5 раза, амфетамины – почти в 3 раза.

В среднем при употреблении одного вещества риск преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний удваивался, при употреблении четырех и более – увеличивался в девять раз. Эта связь была более выразительной для женщин.

У людей, принимавших наркотики, сердечно-сосудистые заболевания развивались крайне преждевременно в 1,5-3 раза чаще.

Авторы указывают, что это наблюдательное исследование, которое не может доказать то, что в рассмотренных случаях причиной болезней стали именно курение, употребление алкоголя или наркотиков.