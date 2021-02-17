Скандалы: Остров Рыболовлева

17.02.2021, 11:34, Разное

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В Сети появились первые фото проекта VIP-курорта миллиардера на греческом Скорпиосе

В конце декабря 2019 года власти Греции одобрили строительство элитного туристического комплекса VIP Exclusive Club на острове Скорпиоc, принадлежащем Дмитрию Рыболовлеву F 17. Бывший владелец острова, миллиардер Аристотель Онассис купил его в 1963 году, а Рыболовлев приобрел Скорпиос у наследницы греческого бизнесмена Афины в 2013 году за $120 млн.

С 1988 года, после смерти дочери Онассиса Кристины, остров был заброшен, поэтому потребовалась капитальная реставрация инфраструктуры, рассказывал представитель бизнесмена. Согласно проекту, на острове будут возведены отель, спа-центр, 12 вилл, спортивный комплекс, ферма, виноградник, амфитеатр и вертолетная площадка. Чтобы остров мог принимать большие яхты, гавань расширят. Завершение проекта запланировано на 2024 год.

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В 2014 году дочь Рыболовлева Екатерина отметила на этом острове свое 25-летие, а в 2015 году — свадьбу. Семья миллиардера планирует и дальше периодически использовать Скорпиос для себя, а в остальное время — сдавать в аренду, но не отдельные виллы, а весь остров целиком. Стоимость аренды пока не определена, но, по словам представителя Рыболовлева, она точно превысит €1 млн в неделю.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: «Форбс»

«Форбс», 26.01.21, «Представитель Рыболовлева назвал возможную цену аренды курорта на острове семьи миллиардера»

Стоимость аренды курорта, который строится на греческом острове семьи российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, может превысить €1 млн в неделю, сообщил представитель бизнесмена. По его словам, семья Рыболовлева планирует сдавать курорт в то время, когда не пользуется им сама.

Семья российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева F 17 планирует сдавать в аренду частный курорт на греческом острове Скорпиос в то время, когда она им не пользуется, рассказал Business Insider представитель Рыболовлева Сергей Черницын. По его словам, в аренду сроком минимум на неделю можно будет снять весь комплекс. Стоимость может превысить €1 млн ($1,2 млн) за неделю, сообщил Черницын, подчеркнув, что это пока только предварительные оценки.

Дмитрий Рыболовлев приобрел остров Скорпиос за $153 млн в 2013 году у Афины Онассис, наследницы Аристотеля Онассиса. Формально покупателем назывался не сам Рыболовлев, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины. По словам Черницына, превратить остров в туристический VIP-объект планировалось с самого начала. «Когда семья Рыболовлевых приобрела остров, было ясно, что он как минимум потребует полной реконструкции», — отметил он.

Черницын подтвердил изданию, что инвестиции в проект составят около $200 млн (€165 млн). Подготовительные работы по проекту начались в начале 2020 года и, как ожидается, в 2024 году будут завершены.

Элитный туристический комплекс VIP Exclusive Club на острове Скорпиоc предусматривает строительство отеля и вилл, создание спа-комплекса, спортивного комплекса, виноградника, вертолетной площадки и расширение порта для размещения больших яхт. Перед Новым годом министерство туризма, развития и инвестиций Греции одобрило проект, который может создать 130 новых рабочих мест.

Сегодня в инфраструктуру острова входят гавань, сельскохозяйственные участки, вертолетная площадка, системы водоснабжения и электроснабжения и устаревающие постройки, в том числе дома на востоке и юге острова, в которых жил бывший его владелец Аристотель Онассис, пишет Business Insider. Среди них знаменитый «Розовый дом» — вилла, построенная для его второй жены Жаклин (вдова президента США Джона Кеннеди). В ней она проводила большую часть своего времени, когда была на острове.

«Во времена Онассиса остров был исключительным, но по сегодняшним меркам он серьезно изношен и поэтому нуждается в капитальном ремонте», — отметил Черницын. Он рассказал, что при посещении Скорпиоса Рыболовлев обычно остается на своей яхте, так как здания на острове находятся в аварийном состоянии.

Андрей Злобин