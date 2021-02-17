Скандалы: Цивилёв взял «громоотвод»

17.02.2021, 11:34, Разное

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Глава Кузбасса ищет пути избавления региона от тяжёлого политического наследства Тулеева

Обременённый тяжёлым наследством авторитарного Амана Тулеева Кузбасс, который ещё называют сибирской Чечнёй, остаётся «закрытым» и замкнутым на себе регионом. Нынешний глава столкнулся с проблемами, рецепт решения которых отсутствует в методичках для губернаторов. Из-за этого он пошёл на реформу структуры областного правительства.

В новом формате правительство Кемеровской области заработало 14 февраля. Масштабную реструктуризацию исполнительной ветви власти инициировал глава региона Сергей Цивилёв. Главное нововведение – новая должность председателя правительства, который одновременно будет являться вице-губернатором.

Цивилёв отказался от части полномочий, переложив хозяйственные обязанности на своего первого заместителя Вячеслава Телегина. Он наделён правом подписывать акты от имени областного правительства. Однако губернатор сохраняет пространство для манёвра: он вправе председательствовать на заседаниях правительства, имея мандат на решающий голос во всех вопросах. Также губернатор сможет вносить и снимать с рассмотрения вопросы, давать поручения и подписывать соглашения.

Непосредственно за председателем закреплено право определять основные направления деятельности кабмина, подписывать акты и возглавлять заседания (если губернатор не изъявит желание сделать это сам).

Политолог Константин Калачёв в разговоре с «Октагоном» предположил, что подоплёкой реформы может быть падение рейтинга Цивилёва.

По словам эксперта, отношение местных элит и электората к губернаторам-«варягам», которые приезжают работать вахтовым методом, не только в Кузбассе, но и в других регионах не самое лучшее – их не воспринимают как драйверы развития.

Выходец из Якутии Цивилёв на выборах 2018 года набрал 81 процент голосов при хорошей явке. Этот высокий стартовый результат объясняется особенностями региона: Кузбасс показывал «чеченские» цифры на голосовании за любых кандидатов от партии власти. Такая субкультура лояльности – наверное, единственный позитивный бонус в списке непростого наследства, которое досталось Цивилёву от бывшего хозяина региона.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, хотя старые кадры присягнули на верность новому губернатору, уверенности в том, что они сделали это искренне, нет. И не исключено, что Цивилёв не смог самостоятельно в рамках старой структуры обеспечить уровень былой управляемости, которую показывал Тулеев. Поэтому ему и потребовалась реформа.

Старая система была заточена под лидера и тяжеловеса, которым был Аман Тулеев, пояснил «Октагону» кузбасский политолог, кандидат исторических наук Андрей Полухин. Всё управление сводилось к ручному формату и в новых условиях оказалось нефункционально. Доказательство тому – печальные показатели области за последние 10 лет пребывания Тулеева у власти.

– Цивилёв стремится сделать систему современной, более сложной и гибкой, разделяя хозяйственную и политическую роль. Есть надежда, что область начнёт лучше развиваться. Люди начали привыкать к новому губернатору, особого раздражения он не вызывает, но бешеной популярности нет – сказываются пандемия и тяжёлое наследие предшественника, – отмечает эксперт.

Сможет ли Цивилёв извлечь выгоду из реформы, будет зависеть ещё и от РЖД. На днях российские железнодорожники по поручению вице-премьера Юрия Трутнева оценили свои возможности по развитию дальневосточного направления в части вывоза дополнительных 57 млн тонн угля с новых полигонов. РЖД требуется 700 млрд рублей на строительство участка Тында – Ванино. При этом одной из возможных мер может стать перераспределение транспортной квоты Кузбасса в пользу грузоотправителей с Дальнего Востока. Аналогичных преференций также требует и Якутия. Цивилёву с трудом, но всё же удалось продлить договор с госкомпанией на 2021 год, однако не факт, что грузоперевозчики пойдут на уступки в следующий раз.

Тоталитарный стиль правления позволял Тулееву контролировать ситуацию и оставаться на плаву даже в условиях экономических проблем. Прервала карьеру непотопляемого губернатора лишь «Зимняя вишня» – трагедия в Кемерове, которая потрясла всю Россию. Вряд ли Цивилёв обладает таким же талантом.

Аномальная электоральная лояльность, отсутствие противовесов и альтернативных, критических мнений повлекли за собой и негативные последствия в виде кадрового голода.

– Из-за самодержавного правления бывшего губернатора у нас очень многие активные граждане уезжали из Кузбасса, не найдя своё место в общем строю; это касается и политики, и бизнеса, и образования, – утверждает Полухин. Это вкупе с «закрытостью» региона лишь тормозит развитие Кузбасса.

Решение Цивилёва снять с себя часть полномочий позволит сосредоточиться на внутренней политике, ведь постоянно показывать «кавказский результат» на выборах не получится. Шахтёры являются потенциальными носителями мощного протестного потенциала. Кемеровские рабочие в 90-х уже наводили шорох на всю страну стуком касок об асфальт, и былая пассионарность, которую подавил Тулеев, может проснуться при Цивилёве. Кузбасс пока спасает положительная ситуация на внешнем рынке угля, но в условиях неустойчивого мира и кризисных явлений всё может измениться.

Ростислав Журавлёв