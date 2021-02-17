 

Мнение: Система отсчета

17.02.2021, 11:32, Разное
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Одиозный певец российского фашизма Соловьев спел хвалебную оду фашизму германскому, одобрительно отозвавшись о личных качествах фюрера германской нации. Сравнивал Соловьев Гитлера с Навальным и не в пользу Навального. Видимо, Гитлер для Соловьева – это некий эталон мужественности, государственности и величия. Кстати, с учетом недавней крайне комплиментарной поделки Соловьева в адрес фашизма итальянского его увлечение этой идеологией не выглядит странно. Еврей-фашист – это, конечно, оксюморон в некотором смысле, но это уже вопрос к еврейскому народу, считает ли он такого персонажа своим представителем.

Правда, стоит ли оскорбляться на то, что ты не дотягиваешь до величия фюрера – вопрос спорный. То, что в глазах любителя фашизма это отрицательная черта, для нормального человека таковым может и не являться.

Давать оценку человеческим качествам кого бы то ни было – тема щекотливая. Для этого самому нужно быть безупречным. В этом смысле заявка Соловьева на право раздавать всем вокруг оценки выглядит достаточно смелой в плане оценки личной.

Будут ли рассматривать слова Соловьева так называемые компетентные органы в разрезе законодательства о недопустимости героизации нацизма – вопрос риторический. Главный пропагандист режима вне подозрений. Пока, конечно, в его услугах нуждаются. Да и сам по себе закон выглядит несколько странным. Почему оправдание гитлеровского режима – это преступление, а осанна режиму путинскому – нет? Если оба проводят одну и ту же политику по отношению к России, истребляя ее народ и уничтожая ее как страну.

Кремлевская пропаганда вынуждена поднимать градус и накал. Аргументы у нее давно закончились, поэтому брать свое она может только все более громким визгом. Чем пронзительнее вопли, тем сильнее желание закрыть глаза и уши и ничего не видеть и не слышать. Чего, видимо, эти люди и добиваются.

ПС. Кстати, любопытно. В системе отсчета Соловьева Путин круче Гитлера или не дотягивает до него?

Источник: Эль Мюрид



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