Мнение: Не используйте математику для поддержки капитализма

17.02.2021, 11:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На северо-западе США, в штате Орегон, школьных учителей учат «пути к равенству». Просить школьника показать его математические выкладки — это патернализм и белый супремасизм. Лучше попросить его записать видео на тему математики в тиктоке. Цитирую характерный фрагмент из руководства (стр. 58):

https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/2bfbb9b

https://sites.google.com/view/pathwaytoequity2021/micro-course

https://equitablemath.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1_STRIDE1.pdf

Пожалуйста, дорогие друзья математики — не используйте математику для поддержки капиталистических и империалистических способов познавания мира!

Американских социалистов нельзя обвинить в глупости или непоследовательности. Социализм изначально стоит на том, что люди равны, и что различия между людьми вызваны исключительно пороками капитализма. Тайрон имеет чёрный цвет кожи и две судимости, однако если посадить его на место Кристофера III Младшего, заместителя управляющего банком, Тайрон справится с работой Кристофера ничуть не хуже привилегированного белого мальчика.

В реальности люди неравны: у нас разные таланты, разное воспитание, разная культура и, конечно же, разные характеры. Белый американский парень из полной семьи, привыкший проводить время или в домашней библиотеке, или в мастерской своего деда, сможет овладеть школьной математикой без особого напряжения. Юный негр из гетто, выросший среди потомственных безработных и получающий тумаки одноклассников за хорошие оценки, с математикой дружить будет очень навряд ли.

Признать, что белый школьник умнее и образованнее своего чернокожего сверстника невозможно. Это означало бы, что как минимум культурные различия существуют, и что привилегированные представители среднего белого класса полностью заслуживают свои привилегии, так как лучше учатся, лучше работают, больше думают о будущем и совершают меньше преступлений. Это означало бы, что вся идея социализма несостоятельна: для развития общества следует не грабить и унижать средний класс, но учиться у него, брать с него пример.

Социалист, признавший объективное неравенство, немедленно перестаёт быть социалистом, поэтому желающим сохранить свою идеологию остаётся только бороться с неприятными фактами. Если результаты контрольных по математике оказываются расистскими, значит контрольные по математике следует отменить.

Собственно, этот процесс идёт в США уже давно. Недавно мы с вами обсуждали трагедию школы для умных детей, которую заставили отменить вступительные экзамены и принимать по квотам меньшинства. Как снятие входного фильтра отражается на качестве образования и на атмосфере в классах, объяснять, думаю, не нужно.

Аналогичные пороки социализма проявляются и в других странах, подпавших под власть этой идеологии. Свежая новость из солнечной Испании. Беженцы из Марокко обложили школьников данью. Молодые бандиты подошли к выходу одной из школ и начали вымогать у подростков деньги под угрозой избиения. Речь шла о суммах до 600 евро или о мобильных телефонах:

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/menores-detenidos-extorsionar-Getafe-Madrid-0-2314268566–20210214033640.html

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/instituto-Altair-Getafe-denuncian-violencia-2-2313988579–20210213022433.html

Выслать агрессивных беженцев обратно в Марокко, перестать платить им пособия, принять программу принудительной интеграции Испания не может. Это противоречило бы главной идее социализма — в конфликте бедного с богатым виноват всегда богатый. Недодал, недопонял, недокормил.

Ещё одна история из той же серии. В Окленде, штат Калифорния, прошла волна нападений на пожилых азиатов. Нападавшими были негры, однако дочь одной из жертв пишет по этому поводу, что даже в этом случае заботиться нужно прежде всего о чёрных жизнях, ибо черные жизни всегда важнее:

https://www.mic.com/p/i-want-justice-for-anti-asian-violence-but-not-at-the-expense-of-black-people-61719028

Как американка азиатского происхождения, которая видит среди этих стариков своего 71-летнего отца, мне больно, и я тоже хочу справедливости — но не от белой полицейской системы, которая непропорционально нацелена на черных американцев и убивает их. Мы должны полностью привлечь людей к ответственности, но мы не должны делать это ценой жизни чернокожих или выгоды от превосходства белых, которое вкладывается в то, чтобы стравить чернокожих и азиатоамериканцев друг с другом.

Культура выходцев из Китая и многих других стран Азии заставляет их тяжело работать и много внимания уделять образованию своих детей. Благодаря этому уже первые поколения азиатских эмигрантов успешно вписываются в общество, занимая комфортные места в американском среднем классе. Многие социалисты вычёркивают азиатов из цветных, заявляя, что они те же белые угнетатели, только со слегка другим цветом кожи.

Вина азиатов особенно велика, так как они самим фактом своего существования подтверждают абсолютную ересь — формула «начни с себя, много работай, мало трать» замечательно работает даже сейчас, когда экономика США находится в состоянии тяжелейшего кризиса.

Несложно заметить, что европейцы и американцы полностью переложили проблему с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы заниматься рекламой образования и профилактикой преступлений в среде беженцев и безработных, вместо того, чтобы калёным железом выжигать варварские традиции лени и насилия, власти прикладывают все усилия, чтобы защитить полукриминальные сообщества и уничтожить ту европейскую культуру, которая, собственно, и создала европейскую цивилизацию.

Нам с вами невероятно повезло. Мы находимся в стране, в которой политическое влияние социалистов ещё относительно невелико, и потому мы можем следить за трагедией Запада издалека — свободно выражая своё мнение и делая правильные выводы из происходящего.