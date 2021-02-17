Оказывается, в Европе есть горнолыжные курорты, где жизнь течёт как прежде – они в России

17.02.2021, 11:20, Новости дня

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Если в Европе горнолыжные станции закрыты или работают с серьёзными ограничениями, то в «Роза Хутор» около Сочи царит атмосфера докоронавирусного времени, рассказывает RTBF. Рестораны, гостиницы и бары работают в обычном режиме, требуя от посетителей соблюдать социальную дистанцию и носить маску, однако многие отдыхающие наслаждаются «свободой» и нормальной жизнью, как раньше.



Reuters

Механические подъёмники в горах Франции закрыты, в Италии только ждут открытия сезона, в Швейцарии и Австрии не работают бары и рестораны в горах, на некоторых зимних курортах Испании и Болгарии введены строгие санитарные ограничения — однако на российской горнолыжной базе «Роза Хутор» царит атмосфера докоронавирусного времени, пишет RTBF. В соцсетях можно увидеть, как посетители развлекаются в месте, где «всё открыто без обязательной маски», и радуются такой «свободе».

Как рассказал бельгийскому телеканалу Алекс, он приезжает на курорт уже несколько лет и в этот раз не заметил хоть каких-то антикоронавирусных мер. При этом молодой человек отметил, что большинство людей и так катаются на лыжах в бандане или маске, чтобы уберечь лицо от мороза, поэтому у них прикрыты рот и нос. В то же время на механических подъёмниках, по мнению россиянина, народу столько же, сколько было в прошлые годы.

Со своей стороны руководитель отдела международных отношений Аркадий Марков объяснил журналистам, что «кое-какие защитные меры всё же введены»: например, некоторые кабинки на восемь мест просят заполнять наполовину и носить маски. Как и Алекс, Марков отмечает, что почти все лыжники и так носят маски для защиты от холода, которые не очень видны. Поэтому «у посетителей складывается впечатление, что ситуация почти в норме, как во времена без COVID-19», добавил собеседник телеканала.

Как и во всём Сочинском районе, на «Роза Хутор» на улице ношение маски необязательно, в том числе на террасах баров и ресторанов на склонах гор. Все они открыты, «как и гостиницы, курортное жильё, спа и другие бассейны, если есть», однако, подчёркивает Аркадий Марков, существует правило дистанции в 1,5 м между людьми в закрытых помещениях, например, в барах и ресторанах. По словам сотрудника станции, посетителей просят избегать больших компаний за одним столом и носить маску в помещении, «но, действительно, как только человек сел выпить или закусить, он снимает маску — и жизнь начинает казаться нормальной». На самом деле так только кажется: в большинстве баров и ресторанов внесли необходимые изменения, например, установили ультрафиолетовые лампы для обеззараживания помещений. Марков отмечает, что эти меры не всегда замечают. К тому же сотрудники не могут проконтролировать всех людей во всё время их пребывания на дорожках или подъёмниках: «некоторые, вероятно, из-за этого немного расслабляются».

Над горнолыжной станцией «Роза Хутор» также нависли большие финансовые проблемы, пишет RTBF. Она создавалась практически на ровном месте в преддверии зимних Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи. Общая сумма затрат на подготовку самой дорогой Олимпиады в истории оценивается по крайней мере в сумму €37 миллионов (некоторые говорят даже о €50 млрд). Из них более €2 млрд, полученных от частных инвесторов, пошли на строительство одной станции «Роза Хутор», которая в этом году справляет 10-летний юбилей со дня открытия. В сложившихся обстоятельствах пропуск зимнего сезона означал бы экономическую катастрофу, что не могут себе позволить руководители и сотрудники курорта. К тому же, как успокаивает Аркадий Марков, санитарная обстановка в регионе позволяет открыть склоны для посетителей. «Число больных коронавирусом здесь постоянно снижается с начала ноября, — рассказал телеканалу руководитель отдела международных отношений. — Также началась вакцинация. Уже около 10 процентов населения региона получили прививку». При этом сотрудник станции признаёт, что если здесь появится очаг заражения, то курорт придётся закрыть.

Если вам захочется вернуться в докоронавирусное время, имейте в виду, что на «Роза Хутор» будет очень сложно попасть, предупреждает в заключение бельгийский телеканал RTBF. В Бельгии все заграничные путешествия без крайней необходимости находятся под запретом, к тому же для поездки в Россию необходимо получить русскую визу, что ещё сложнее сделать во время коронакризиса.