Эрдоган обвинил США в поддержке курдских террористов

17.02.2021, 11:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на США после обнаружения турецкими военными тел заложников, ранее похищенных боевиками Рабочей партии Курдистана, пишет The Guardian. Как передаёт издание, МИД Турции также возмутился недостаточно резким осуждением убийства турецких граждан со стороны Госдепартамента, который изначально не решился обвинить РПК в убийстве.



Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке курдских боевиков после того, как турецкие войска обнаружили тела 13 турецких солдат — полицейских и гражданских лиц, похищенных курдскими повстанцами, — на севере Ирака, пишет The Guardian.

Эрдоган также раскритиковал Госдепартамент США, который изначально не решился обвинить в случившемся Рабочую партию Курдистана (РПК). «Вы вместе с ними и стоите за ними, это просто и ясно», — заявил Эрдоган.

Как напоминает издание, и Турция, и США считают РПК террористической организацией, однако США также поддерживают связанных с Рабочей партией Курдистана повстанцев в соседней Сирии. «Если мы вместе находимся в НАТО и если мы хотим продолжать наше (союзничество) в НАТО, вы должны быть искренни по отношению к нам», — обратился турецкий лидер к Соединённым Штатам.

Как пишет газета, МИД Турции вызвал к себе посла США Дэвида Саттерфилда, чтобы выразить недовольство Анкары в «самых резких выражениях». Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Анкары, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил беспокойство по поводу недавних заявлений США во время телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью заложников и «подтвердил нашу точку зрения о том, что ответственность за неё несут террористы РПК». По его словам, госсекретарь также подчеркнул общую заинтересованность двух стран в борьбе с терроризмом. После телефонного звонка Вашингтон выступил с новым заявлением, в котором прямо осудил РПК за гибель людей, пишет The Guardian.

Как напоминает газета, тела жертв были обнаружены в районе Гара недалеко от турецкой границы во время операции против РПК, целью которой было освобождение заложников. Двенадцать человек были убиты выстрелами в голову, а один скончался от пулевого ранения в плечо. Все они были похищены с территории Турции в 2015-м и 2016 году.

Рабочая партия Курдистана, в свою очередь, распространила заявление, что «военнопленные», в числе которых находились сотрудники турецких сил безопасности и разведывательного управления, были убиты в результате турецких авиаударов.

Трое турецких военнослужащих также погибли во время операции по освобождению заложников, ещё трое были ранены, сообщило Министерство обороны. Всего в ходе конфликта, начатого Рабочей партией Курдистана в курдском юго-восточном регионе Турции в 1984 году, были убиты десятки тысяч человек, напоминает издание.