Торговый комитет Европарламента призывает ЕС прекратить сотрудничество с AstraZeneca

17.02.2021, 11:20, Новости дня

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Евросоюз ожидал от компании AstraZeneca 80 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако теперь фирма не соглашается поставлять больше 40 млн, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Критика в отношении производителя не утихает. На этом фоне глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге призывает ЕС в будущем отказаться от заключения новых договоров с AstraZeneca.



Reuters

Критика в отношении производителя вакцины компании AstraZeneca не утихает, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге требует, чтобы ЕС больше не заключал никаких договоров с этой фирмой.

Согласно договору, AstraZeneca должна была поставить ЕС до конца марта 80 миллионов доз вакцины от коронавируса, но теперь это будут только 40 миллионов — на большее британско-шведский концерн до сих пор соглашаться не хочет, несмотря на сильное давление из Брюсселя. Поэтому европейский депутат Бернд Ланге требует последствий для будущих отношений ЕС с компанией. «Это предприятие, которое я бы не хотел непременно видеть в будущих договорах», — подчеркнул глава влиятельного торгового комитета Европарламента в беседе с журналистами Der Spiegel.

О чём-то подобном уже заговаривали дипломаты и чиновники Еврокомиссии — но пока только неофициально. Нарушение договора с ЕС, которое AstraZeneca отрицает, с точки зрения Ланге, является не единственным аспектом для критики. В качестве другого примера он называет ценовую политику компании. Так, AstraZeneca заключила лицензионный договор с индийским институтом. Институт поставляет свою вакцину за $5,25 Бразилии, Саудовской Аравии и Южной Африке, при этом Уганда должна платить даже по $7 за дозу препарата. «Это более чем в три раза превышает цену, которую платит Европейский союз, — отмечает Ланге. — В рамках глобальной солидарности это неприемлемо».

ЕС договорился о цене в €1,78 за дозу вакцины, что соответствует $2,17, поясняет немецкий журнал. Для достижения более справедливого мирового распределения вакцины Ланге считает возможными даже радикальные шаги: «Тут мы должны ещё раз рассмотреть возможность принудительных лицензий и, возможно, принудительного партнёрства».

Ланге, однако, осуждает и некоторые действия Еврокомиссии в отношении AstraZeneca — особенно попытку воспрепятствовать вывозу производимой в ЕС вакцины за счёт экспортного контроля. По его мнению, это всё равно, что «стрелять из пушки по воробьям».

Хотя проблемы возникли только с AstraZeneca, Еврокомиссия использовала инструмент, действующий для всех стран на планете. Это вызвало негодование не только у Канады, но и, к примеру, у Ирландии, потому что у страны возникло ощущение, что на границе с Северной Ирландией снова будет введён контроль.

Кроме того, прежняя практика показывает, что инструмент экспортного контроля не работает: до сих пор все заявки на экспорт получали одобрение. На следующей неделе торговый комитет планирует обсудить этот вопрос с Еврокомиссией.

В вопросе пограничного контроля Ланге занял сторону Еврокомиссии, критикующей правительство Германии за её недавно принятые меры. По его словам, в отдельных областях Нижней Саксонии показатели заражаемости сейчас весьма высоки, однако никому не приходит в голову запретить поездки оттуда в Ганновер или другие части Германии. Пограничные контроли он считает нецелесообразным средством в борьбе с коронавирусом. Однако Германия всё же их ввела, и тем самым заняла позицию, противопоставляющую её Евросоюзу, отметил глава торгового комитета Европарламента в беседе с журналистами Der Spiegel.