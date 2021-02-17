Ученые нашли способ снизить аппетит при лечении ожирения

17.02.2021, 11:18, Разное

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Ученые из Университета Копенгагена нашли способ, который поможет снизить аппетит при лечении ожирения. Они предложили использовать препарат на основе гормона GDF15. Когда средство вводилось полным грызунам, их аппетит и масса тела снижалась.

Во всем мире 650 миллионов людей страдают ожирением. Ученые предполагают, что решить проблему поможет лекарственное средство на основе гормона GDF15. Данный элемент в натуральном варианте вырабатывается при выполнении интенсивных упражнений.

Объектом исследования выступили грызуны, которым ввели экспериментальную инъекцию. В результате у мышей снизился аппетит, но в то же время появилась тошнота. Результаты других научных работ показали, что лекарство метформин способствует снижению веса за счет повышения уровня GDF15.

Еще недавно у исследователей было мало информации о том, как гормон действует при естественном высвобождении его организмом. Этот пробел в знаниях они решили восполнить серией экспериментов. Сначала исследования проводились на мышах, а потом – на людях. Оказалось, что четырех- или пятикратному увеличению GDF15 способствует физическая нагрузка.

Источник: www.medikforum.ru