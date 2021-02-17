 

Раскрыта тайна гигантского кратера на Луне

17.02.2021, 11:18, Разное
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Ученым удалось раскрыть один из главных секретов крупнейшего кратера на поверхности Луны. Образовался он на самой заре формирования Солнечной системы в результате столкновения спутника с крупным небесным телом.
Основная проблема в исследовании Южного бассейна заключалась в том, что находится он на обратной стороне Луны, а потому прямое его наблюдение невозможно. Однако исследователи воспользовались методом компьютерного моделирования.

Оказалось, что место падения материи, поднявшейся в результате столкновения двух тел, совпадает с отложениями тория. Это доказывает теорию о том, что Луна в далеком прошлом пережила колоссальное столкновение.

Именно из-за этого стороны Луны имеют ряд характерных отличий. Так, сторона, повернутая к Земле, покрыта темными лунными морями, образовавшимися в результате извержения базальтовой лавы. Обратная сторона Луны имеет бледноватый оттенок, а ее поверхность испещрена кратерами.

Источник: hightech.fm



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