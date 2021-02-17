Сафронов раскритиковал идею захоронить Бузову рядом с Михалковым

17.02.2021, 11:18, Разное

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Известный художник Никас Сафронов не оценил идею захоронить Ольгу Бузову рядом с Никитой Михалковым. Он негативно высказался о создании специального кладбища для звезд. Все дело в том, что не все знаменитости хотят быть похоронены друг с другом.

Идею о создании такого кладбища высказал шоумен Стас Барецкий. Ее Сафронов в интервью назвал странной и абсурдной, не столь важной и интересной. Художник считает, что Никита Михалков вряд ли захочет быть похороненным рядом с Ольгой Бузовой, поскольку знаменитости находятся на разных уровнях. Ведущую Сафронов назвал звездой «Дома-2», но есть и люди, которые получили известность иным путем, к таковым он отнес Василия Ланового, Олега Табакова и прочих культурных деятелей.

Во времена Советского Союза начала существовать традиция, когда великих госдеятелей хоронили в кремлевской стене, а знаменитостей на других кладбищах. Сафронов считает, что для эпатажных представителей шоу-бизнеса нужно отдельное место для захоронения.

Если знаменитости хотят остаться в памяти, то нужно заказывать портреты у именитых художников. Тогда на них смогут смотреть в галерее или же музее.

Источник: www.5-tv.ru