ПАО «ОДК-Сатурн» объявило конкурс на лучший проект трудового технического обучения детей дошкольного возраста

17.02.2021, 11:01, Новости

Теги: Образование, ОДК-Сатурн, Промышленность

Работая на перспективу, ПАО «ОДК-Сатурн» продолжает взаимодействие с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.

В третий раз, совместно с городским департаментом образования, рыбинское предприятие ОДК инициировало проведение конкурса на лучший проект по направлению «Трудовое техническое обучение детей дошкольного возраста». Это часть профориентационной работы компании, в периметр которой входят не только вузы и школы, но и детские сады города.

На конкурс будут заявлены обучающие проекты, нацеленные на развитие трудовых навыков у дошколят. Проекты должны быть технической направленности, актуальные и социально значимые, предусматривающие реализацию до 31 декабря 2022 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 4 марта 2021 года. Результаты конкурса объявят 30 марта 2021 года.

– Каждый ребенок талантлив. Задача родителей и преподавателей – развивать его способности. Дошкольники – особая категория детей, но уже 5-7 летние дети могут что-то сделать своими руками. Трудовое техническое обучение в детских садах дает возможность детям мыслить технически, они начинают понимать, как работает та или иная машинка, что ее приводит в движение, куда какая деталь вставляется. Здесь происходит первое знакомство с физикой не как с школьным предметом, а как с естественнонаучной дисциплиной. Это общемировая тенденция раннего выбора дальнейшей специальности, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.