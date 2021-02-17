Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 13 тысяч

17.02.2021, 10:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За прошедшие сутки в стране выявили 12 828 инфицированных. Около 10% из них не имеют клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 17 919 граждан, умерли 467 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Москве – 1 282. За столицей идет Санкт-Петербург, где диагноз поставили 1 103 местным жителям. Тройку замыкает Московская область с 470 больными.

Меньше всего заразившихся COVID-19 обнаружили в Республике Тыва (5 случаев), Еврейской автономной области (4 случая), Ненецком (2 случая) и Чукотском (1 случай) автономных округах.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в России заразились 4,1 миллиона граждан. Вылечились и покинули медучреждения 3,6 миллиона человек. За весь период от COVID-19 скончались 81,4 тысячи россиян.

Материал дополняется.