 

Система ГЛОНАСС впервые осуществила наводку «Прогресса» во время стыковки к МКС

17.02.2021, 10:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Сближения кораблей «Прогресс» к орбитальным станциям осуществляются в автоматическом режиме с помощью радиотехнической системы «Курс».

«В этот раз до дальности 30 метров до станции сближение «Прогресса МС-16» впервые осуществлялось с использованием навигационных данных, поступающих со спутниковой системы «Глонасс», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, с расстояния 30 метров грузовик перешел на систему «Курс», на этапе работы которой произошло отклонение от оси причаливания (крен более 30 градусов) и было решено стыковать корабль в ручном телеоператорном режиме.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

23.10 / В МИД отреагировал на мнение о «прогнувшейся» под США России

16.01 / Кремль будет не ждать перезагрузки от Байдена, а молча добиваться своих целей

16.07 / По факту заражения детей коронавирусом в лагере под Кировом возбуждено дело

10.09 / Названо условие применения самолета для вызова дождей в Крыму

22.11 / Компания MSI представила новые мониторы

08.08 / Степанов заявил о существенном ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине

16.09 / Оккупанты впервые вынесли оправдательный приговор по делу “Хизб ут-Тахрир”

23.09 / Песков отреагировал на статью французской газеты о разговоре Путина с Макроном

16.09 / Samsung переходит на технологии 5 нм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска