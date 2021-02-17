 

Байдена заподозрили в желании смягчить политику по «Северному потоку – 2»

17.02.2021, 10:30, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций, сообщают СМИ.

В материалах британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal  со ссылкой на дипломатические источники говорится, что готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Deutsche Welle.

В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.

Британское издание пишет, что рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана: создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину, или не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить в определенной степени свою политику.

О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, информирует The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве.

Отмечается, что политика нового американского лидера в отношении «Северного потока – 2» еще не сформулирована, однако он стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.

При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД РФ заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».

В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.



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