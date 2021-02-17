Суд Нидерландов признал коронавирусные меры правительства незаконными

17.02.2021, 10:26, Новости дня

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Суд в Нидерландах признал неправомерным государственный запрет на покидание домов после девяти вечера, направленный на борьбу с коронавирусом, и требует его немедленной отмены. Как пишет швейцарский телеканал SRF, суд счёл такую меру избыточным вмешательством в личную жизнь граждан. Правительство страны подаёт на апелляцию, чтобы обжаловать это решение.



Reuters

Административный суд в Нидерландах признал неправомерным запрет на выход из дома, введённый как государственная мера по борьбе с коронавирусом, и требует его немедленной отмены, пишет швейцарский телеканал SRF.

Тем самым суд в Гааге удовлетворил жалобу протестной группы коронавирусных скептиков «Вирусная правда». Правительство Нидерландов подаёт апелляцию против решения суда. Как напоминает SRF, с 23 января в стране действует вечерний запрет на выход из дома с 21 до 4:30 утра.

В первые вечера после вступления в силу запрета на выход во многих городах произошли тяжёлые беспорядки. Правительство приняло такое решение на основании чрезвычайного закона, в соответствии с которым оно может принимать меры, не обсуждая их с парламентом страны. Однако по решению суда в данном случае речь не идёт об острой чрезвычайной ситуации.

Суд постановил, что правительство не смогло убедительно пояснить, почему ввод соответствующих мер на этой фазе пандемии был непременно необходим. К этому времени число регистрируемых новых заражений уже пошло на спад.

С точки зрения суда, запрет на выход из дома — это серьёзное ограничение свободы на передвижение и вмешательство в личную жизнь граждан, подчёркивает швейцарский телеканал.

Правительство Нидерландов хочет обжаловать решение суда. Премьер-министр страны Марк Рютте отреагировал на приговор судей с разочарованием. Теперь правительство работает над новым чрезвычайным законом, чтобы подвести под необходимые меры основательный правовой фундамент. Как подчеркнул Рютте, запрет на покидание домов в вечернее и ночное время помог снизить число новых случаев заражения коронавирусом.